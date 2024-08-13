رابط القبول الموحد بالأردن 2024/2025 الحد الادني للقبول لتخصصات الطب وطب الاسنان

تُعتبر مرحلة التعليم العالي في الاردن واحدة من أهم المراحل التعليمية في حياة الطلاب، لذا يترقب الكثيرون في الأردن موعد فتح باب القبول الموحد للعام الدراسي 2024/2025 وقد أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تفاصيل هذا القبول، والتي تأتي بعد انتهاء امتحانات التوجيهي ويبدأ التقديم من يوم 14 أغسطس 2024، ويستمر حتى 21 أغسطس 2024.

رابط القبول الموحد بالأردن 2024/2025

للتسجيل في القبول الموحد، يجب على الطلاب القيام بعملهذه الخطوات:

زيارة الموقع الرسمي للقبول الموحد بالأردن وهذا هو رابط التقديم

بمجرد الدخول عليهم يمكن القيام باختيار خيار “مرحلة البكالوريوس”

ومن الصفحة الرئيسية ثم يجب الضغط على “تسجيل حساب جديد”

يتم تعبئة البيانات المطلوبة، مثل الاسم والبريد الإلكتروني ورقم الهوية الوطنية ورقم الهاتف المحمول.

بعد تسجيل الحساب، يجب على الطلاب الدخول إلى نموذج طلب الالتحاق.

يتعين عليهم إدخال المعلومات المطلوبة، مثل التخصصات المرغوب بها والمعدل الدراسي.

كما يجب على الطلاب تحميل الوثائق المطلوبة، مثل بطاقة الهوية الوطنية والشهادة الثانوية، مع مراعاة أن تكون الوثائق بجودة عالية لضمان قبول الطلب.

طرق الدفع لسداد الرسوم

تتيح بوابة القبول الموحد بالأردن عدة طرق لدفع رسوم التقديم بشكل إلكتروني. من بين هذه الطرق، خدمات إي فواتيركم من خلال مكاتب البريد أو البنوك بالإضافة إلى خيارات الدفع بواسطة زين كاش وأمنية كاش. كما يمكن استخدام البطاقات الائتمانية مثل ماستر كارد وفزا.

إليك جدول يحتوي على المعلومات المطلوبة عن الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة:

الجامعات الأردنية الرسمية الكلية/ التخصص المعدل المئوي المجموع من 1400 في الشهادات التي لا تحتوي على معدل الطب وطب الأسنان %85 1190 الهندسة والعمارة، الصيدلة، الطب البيطري %80 1120 الشريعة %75 1050 التمريض، العلوم الطبية المساندة، علوم التأهيل، تخصصات التغذية، تخصصات علم الغذاء %70 980 باقي التخصصات في الكليات الأخرى %65 910