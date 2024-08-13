إصدار خراافي.. مميزات وعيوب هاتف ريلمي Realme Narzo N61 الجديد والسعر في جميع الدول

قدم هاتف Realme Narzo N61 دفعة قوية إلى فئة الهواتف الاقتصادية ونجحت شركة Realme في تحقيق توازن لافت بين الأداء المتفوق، والتصميم العصرى والسعر المناسب ويعد هذا الهاتف خيار ممتاز للأشخاص الذين يبحثون عن جهاز ذكي بسعر معقول دون التفريط في الأساسيات، ويأتي بشاشة ممتازة وبطارية طويلة العمر وأداء عالي وتصميم أنيق.

مميزات هاتف Realme Narzo N61

يحمل هاتف Realme Narzo N61 الكثير من المزايا التي تجعله مختلف عن إصدار آخر في شركة ريلمي وتكون كالتالي:

يعد هذا الهاتف خيار مثالي للباحثين عن قيمة عالية مقابل المال كما يدمج مواصفات متقدمة مع تكلفة معقولة.

يمتاز بشاشة كبيرة ذات سطوع ممتاز ومعدل تحديث عالي والذي يزيد من جودة العرض وتجربة المستخدم.

توفر بطارية الهاتف عمر طويل والذي يجعله مناسب للاستخدام المكثف طوال اليوم دون الحاجة لإعادة الشحن المتكرر.

يضمن المعالج أداء قوي في التعامل مع الأنشطة اليومية مع قدرة على تشغيل الألعاب الخفيفة بسلاسة.

يأتي الهاتف بتصميم أنيق وعصري مع هيكل متين بفضل شهادة الحماية IP54 والذي يضمن مقاومته للماء والغبار.

عيوب هاتف Realme Narzo N61 الجديد

الكاميرا تفتقر إلى الأداء المتميز في ظروف الإضاءة المنخفضة والذي يضعف قدرتها على المنافسة في فئتها.

المعالج يواجه صعوبة في تشغيل الألعاب الثقيلة خصوصا عند استخدام أعلى إعدادات الرسوميات.

نظام التشغيل واجهة Realme UI S قد تكون غير مريحة لبعض المستخدمين.

سعر Realme Narzo N61: