“عقب شائعات تأجيل الدراسة”.. التقويم الدراسي 1446 بعد التعديل وجدول الإجازات الرسمية للطلاب

يسعى الطلاب إلى معرفة التقويم الدراسي 1446 بعد التعديل، وذلك لأنه يتم إجراء الكثير من التعديلات على التقويم من قبل بعض المسؤولين داخل وزارة التعليم، حتى يتم الاستقرار على أفضل نماذج التقويم الدراسي، ويتم وضعه بحرص شديد لأنه يضم أبرز المواعيد الهامة التي توضح سير الخطة التعليمية في المملكة السعودية، حيث يوضح موعد البدء وموعد الانتهاء، كما يوضح موعد تقديم الإجازات إلى الطلاب، التي منها الإجازات المطولة والإجازات الرسمية.

التقويم الدراسي 1446 بعد التعديل

بصورة رسمية أعلنت وزارة التعليم بالسعودية عن توفير التقويم الدراسي 1446 بعد التعديل إلى الطلاب والمعلمين داخل المملكة، وأوضح التقويم أهم المواعيد التي يهتم بها الجميع أثناء العام الدراسي، وأبرزها موعد بداية العام الدراسي وموعد بداية كل فصل، بالإضافة إلى موعد الانتهاء، ويمكن معرفة المزيد من التفاصيل عن التقويم الدراسي من خلال متابعة الآتي:

بداية الفصل الدراسي الأول تأتي في يوم 18 أغسطس الموافق 14 صفر.

ينتهي الفصل الدراسي الأول في السابع من شهر نوفمبر من العام الحالي.

يبدأ الفصل الدراسي الثاني في يوم 15 جمادى الأول، وموعد انتهائه سيكون في يوم 21 شعبان.

بالنسبة لموعد بدء الدراسة للفصل الدراسي الثالث، فإنه يأتي في اليوم الثاني من شهر رمضان، وينتهي في يوم 26 من شهر يونيو.

الإجازات الرسمية للطلاب 1446

إجازات رسمية كثيرة تقدم إلى طلاب المملكة السعودية في العام الدراسي الجديد، والتي منها الآتي: