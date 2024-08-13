“حدث الآن” تردد قناة One Drama الجديد على النايل سات لمتابعة أحدث المسلسلات التركية

تعد سلسة قنوات وان من أكثر القنوات التي تجذب عدد كبير من المشاهدين داخل الوطن العربي نظرا للبرامج والدرامات المتنوعة التي تقدمها، وتعد قناة وان دراما (One Drama) من أكثر القنوات التي يبحث الكثير عن ترددها الجديد ويرجع ذلك إلى المسلسلات التركية التي تقدمها للمشاهدين والتي تتميز بالتنوع فهي تقدم مسلسلات تاريخية وحديثة مما ينال إعجاب المشاهدين ويجعل لها شعبية كبيرة بين القنوات الفضائية الأخرى التي تقدم نفس المحتوى.
مسلسلات قناة وان دراما One Drama
- مسلسل حتى الممات ويتم عرضه في الساعة الخامسة مساء.
- مسلسل قيامة أرطغل ويتم عرضه في الساعة العاشرة مساء.
- مسلسل حب أعمى ويتم عرضه في الساعة السابعة مساء.
- مسلسل ابنة السفير ويتم عرضه في الساعة الثامنة مساء.
- مسلسل جسور والجميلة ويتم عرضه في الساعة السادسة مساء.
- مسلسل ثلاث قروش ويتم عرضه في الساعة التاسعة مساء.
تردد قناة وان دراما One Drama
يجب عليك كتابة بيانات القناة التالية بشكل صحيح عند تنزيل القناة على التلفاز حتى تتمكن من مشاهدة العروض الخاصة بها طوال اليوم:
- تردد القناة: 11861 – 11678.
- معدل الاستقطاب: عمودي (رأسي).
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: ⅚.
طريقة تنزيل قناة وان دراما One Drama
يجب على الراغب في تنزيل قناة اون دراما (One Drama) أن يقوم باتباع الخطوات المذكورة في الأسفل بشكل صحيح حتى لا يواجه أي مشكلة أثناء التنزيل:
- في البداية يجب تشغيل التلفاز والضغط على القائمة من جهاز التحكم (الريموت كنترول).
- وبعد ظهور العديد من الخيارات على شاشة التلفاز يجب الضغط على خيار تنزيل قناة أو تعديل قناة.
- وبعد ذلك ستظهر صفحة لإدخال بيانات القناة وهي التردد ومعدل الاستقطاب ومعدل الترميز ومعامل تصحيح الخطأ.
- يجب إدخال جميع تلك البيانات بشكل صحيح وفي أماكنها المخصصة ثم الضغط على بحث أو تنزيل.
- وفي نهاية الأمر ستبدأ القنوات في النزول تدريجيا ومنها قناة اون دراما ويمكن بعد ذلك نقلها إلى مكان اخر حتى يسهل إيجادها ومشاهدتها في أي وقت.