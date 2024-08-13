اعملي بسكويت التمر الأصلي بطريقة سهلة وسريعة وبمكونات اقتصادية

بسكويت التمر يعتبر من الحلويات التقليدية المحببة في العديد من الدول العربية، ويتميز بمذاقه اللذيذ واحتوائه على التمر الذي يمنح الجسم طاقة كبيرة، مما يجعله وجبة خفيفة ومثالية بالنسبة للصغار والكبار ويمكن تحضير بسكويت التمر بسهولة في المنزل باستخدام مكونات بسيطة ومتوفرة، ومن بين الوصفات الشهيرة لهذا النوع من البسكويت هي وصفة بسكويت التمر بالزيت، التي تتميز بكونها اقتصادية وسهلة التحضير.

طريقة إعداد بسكويت التمر بالزيت

لتحضير بسكويت التمر بالزيت، ستحتاج إلى مجموعة من المكونات الأساسية التي تضمن لك نتيجة مميزة تتضمن المكونات:

نصف كوب من الماء بدرجة حرارة الغرفة

ونصف كوب من الزيت

وملعقتين كبيرتين من السكر الأبيض

وكوبين من الدقيق الأبيض متعدد الاستخدامات.

كما تحتاج إلى ملعقة صغيرة من الفانيليا

وملعقة صغيرة من الخميرة الفورية

وملعقتين من الحليب البودرة

ورشة ملح

للحشو، يُستخدم 400 جرام من التمر المفروم، وثلاث ملاعق كبيرة من الزيت النباتي، وملعقة صغيرة من القرفة المطحونة.

خطوات تحضير البسكويت

لتحضير العجينة يمكن عمل الخطوات التالية: