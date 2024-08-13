اعملي بسكويت التمر الأصلي بطريقة سهلة وسريعة وبمكونات اقتصادية

بسكويت التمر يعتبر من الحلويات التقليدية المحببة في العديد من الدول العربية، ويتميز بمذاقه اللذيذ واحتوائه على التمر الذي يمنح الجسم طاقة كبيرة، مما يجعله وجبة خفيفة ومثالية بالنسبة للصغار والكبار ويمكن تحضير بسكويت التمر بسهولة في المنزل باستخدام مكونات بسيطة ومتوفرة، ومن بين الوصفات الشهيرة لهذا النوع من البسكويت هي وصفة بسكويت التمر بالزيت، التي تتميز بكونها اقتصادية وسهلة التحضير.
طريقة إعداد بسكويت التمر بالزيت
لتحضير بسكويت التمر بالزيت، ستحتاج إلى مجموعة من المكونات الأساسية التي تضمن لك نتيجة مميزة تتضمن المكونات:
- نصف كوب من الماء بدرجة حرارة الغرفة
- ونصف كوب من الزيت
- وملعقتين كبيرتين من السكر الأبيض
- وكوبين من الدقيق الأبيض متعدد الاستخدامات.
- كما تحتاج إلى ملعقة صغيرة من الفانيليا
- وملعقة صغيرة من الخميرة الفورية
- وملعقتين من الحليب البودرة
- ورشة ملح
- للحشو، يُستخدم 400 جرام من التمر المفروم، وثلاث ملاعق كبيرة من الزيت النباتي، وملعقة صغيرة من القرفة المطحونة.
خطوات تحضير البسكويت
لتحضير العجينة يمكن عمل الخطوات التالية:
- قم بخلط الماء والزيت والفانيليا والسكر في وعاء عميق حتى يتم خلط المكونات جيدًا.
- بعد ذلك نقوم باضافة الدقيق المنخول والخميرة الفورية والحليب البودرة، واعجن المكونات حتى تتجانس تماما
- يجب تغطية العجينة وتركها لترتاح لمدة 10 دقائق.
- وللقيام بتحضير الحشو، اخلط التمر المفروم مع القرفة والزيت حتى يتكون مزيج متجانس.
- افرد نصف العجينة في صينية مدهونة بالزيت، ثم ضع حشو التمر وافردها بالتساوي.
- ضع الجزء الآخر من العجينة فوق الحشو واضغط عليها بلطف.
- قطع البسكويت بالشكل المفضل ثم ادهن الوجه بالحليب ورش عليه السمسم أو حبة البركة.
- اخبز البسكويت في فرن مسخن مسبقًا على درجة حرارة 200 درجة مئوية لمدة 15 دقيقة.