لولو يا لولو وينك يا لولو.. استقبل الآن تردد قناة وناسة لولو 2024

يبحث الكثيرون عن تردد قناة وناسة للأطفال، والتي تعد واحدة من القنوات المتخصصة في تقديم محتوى ملائم للأطفال من الولادة حتى 13 عاماً يسعى المواطنون للحصول على تردد قناة وناسة لأبنائهم، فهي من أبرز القنوات التي تقدم محتوى تعليمي للعديد من الأطفال، حيث تعرض أغاني وبرامج ذات محتوى هادف وممتع وهذا الأمر يجعل العديد من الأمهات والآباء في كل بيت يبحثون عنها سنقدم لكم تفاصيل التردد وكيفية تحميل القناة في المقال التالي.

تردد قناة وناسة

يرغب الأطفال في متابعة قناة وناسة دون أن يشعروا بالملل، لذا تقوم القناة بتقديم برامجها طوال اليوم بلا توقف وبجودة عالية تعد هذه القناة واحدة من أبرز القنوات التعليمية والترفيهية في العالم العربي، حيث تعرض أغاني لتعليم الحروف والأرقام بالإضافة إلى القصص التي تساعد الأطفال على اكتساب مهارات وسلوكيات متنوعة نتيجة لذلك، استطاعت القناة تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة، ويمكن ضبطها واستقبالها عبر مختلف الأقمار الصناعية من خلال إضافة المعلومات التالية:

تردد قناة وناسة على النايل سات

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11470.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 65.

معدل الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة وناسة على العرب سات

التردد: 11270.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز:27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الجودة: HD.

ضبط قناة وناسة 2024 على جهازك

لضبط قناة وناسة بيبي يجب اتباع الخطوات التالية