يالا يالا حيوا الأزرق.. تردد قناة وناسة للاطفال 2024 استقبلها الآن واستمتع بمشاهدة HD على مدار ال 24 ساعة بدون تشويش أو فواصل

تزايد البحث من قبل عدد كبير من المواطنين عن معرفة تردد قناة وناسة حيث أن القناة تعد من أهم قنوات الأطفال التي تقدم محتوى متنوع ومميز خاص بالأطفال وتقوم بعرض محتواها بصورة واضحة وبجودة عالية مما جعلها واحدة من أهم قنوات الأطفال وحققت نجاحاً كبيراً في فترة قصيرة ونالت على إعجاب العديد من الأشخاص في مختلف الوطن العربي، وفي الآونة الأخيرة تزايد البحث عن معرفة تردد القناة ومن خلال هذا التقرير سوف نوضح لكم التردد الجديد على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات.

تردد قناة وناسة الفضائية 2024 على القمر الصناعي نايل سات

تقدم قناة وناسة محتوى يتناسب مع كافة الأعمار بجانب أنها تعمل بشكل مجاني وتساعد في تنمية مهارات ومواهب الطفل ويمكن تنزيل القناة على جهاز الرسيفر الخاص بكم عبر القمر الصناعي نايل سات من خلال كتابة البيانات الآتية:

التردد هو: 11470.

معامل تصويب الخطأ: ⅚.

معامل الاستقطاب عمودي.

معدل الترميز: 27500.

جودة القناة: SD.

تردد قناة وناسة للاطفال عرب سات 2024

من أبرز مميزات قناة وناسة أنها تعمل على القمر الصناعي نايل سات وكذلك العرب سات حيث يمكن تحميل القناة على جهاز الرسيفر عبر القمر الصناعي عرب سات وذلك من خلال اتباع التعليمات التالية:

تردد القناة هو: 11270.

معدل الترميز: 27500.

جودة القناة: HD.

معامل تصويب الخطأ: ¾.

مميزات قناة قناة وناسة بيبي للأطفال

هناك العديد من المميزات التي تميزت بها القناة والتى جعلتها من ضمن أفضل قنوات الأطفال ومن مميزات قناة وناسة ما يلى: