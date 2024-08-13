شوف مجموعك كام دلوقتي.. رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2024 بعد تعديل الدرجات

لقد بدأ الطلاب في تكثيف عمليات البحث رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2024، وهذا نظراً للبيان الرسمي التي قامت وزارة التربية والتعليم بنشره الساعات الماضية حول تعديل الدرجات وإضافة درجتين مادة الفيزياء التي وعدت الوزارة بها الطلاب، وفي تلك الحالة تم تغيير نسبة النجاح التي حصل عليها الطلاب،

كما تم تعديل الدرجات للطلاب العشرة الأوائل على مستوى الجمهورية من الشعبة العلمية والأدبية والرياضية، ويعتبر هذا الخبر مكن أسعد وأهم الأخبار التي استقبلها الطلاب منذ انتهاء اعلان النتائج، الدرجات التي تم إضافتهم يكون لها تأثير إيجابي في اختيارات الطلاب بين المدارس والجامعات، وفي بعض الأحيان يمكن أن يتوقف الأمر على نصف درجة، وبعد تعديل الدرجات يعيد الطلاب ترتيب حساباتهم، ترقبوا معنا السطور التالية لمعرفة رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2024

رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2024

قرار رسمي أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم بالأمس الاثنين 12 من أغسطس الجاري 2024 عن إضافة درجتين الفيزياء للطلاب الذين قاموا بإختيار الإجابة ب والإجابة ج، ووفقاً للآلية المطولة أصبح النتائج متاحة عبر المواقع الإلكترونية بعد التعديل، ولاستخراج النتيجة يرجى اتباع ما يلي:.

تجدون النتيجة بعد التعديل من خلال زيارة موقع نتيجة نت. ثم اختار نتيجة الثانوية العامة 2024. إدخال رقم الجلوس. الضغط على كلمة عرض.

قائمة أسماء الأوائل شعبة علمي بعد تعديل الدرجات

رؤى احمد محمد مدبولي يوسف: 405.50.

إياد يحيى حسن الشربينى حسن: 405.00.

ندى رمضان عبد الونيس محمد الدمهوجى: 404.50.

زياد مصطفى حسن رضوان: 404.50.

جنه طارق عبد الوهاب متولي عطوة: 403.00.

جنه طارق عبد الوهاب متولي عطوة: 403.00. رهف محمد توفيق محمد أحمد: 404.00.

مريم إيهاب يوسف حسن: 402.50.

حسن محمد حسن إبراهيم على: 402.00.

سلمى محمود فرغلي عبد المعطى: 402.00.

فلوباتير سعيد يعقوب شنودة: 402.00.

أسماء أوائل الثانوية العامة 2024 شعبة الرياضيات