موعد مباراة كأس السوبر الأوروبي ريال مدريد ضد أتلانتا.. القناة الناقلة

تترقب جماهير كرة القدم مباراة قمة في كأس السوبر الأوروبي 2024، حيث يلتقي ريال مدريد، بطل دوري أبطال أوروبا، مع أتلانتا الإيطالي، بطل الدوري الأوروبي ستقام المباراة يوم الأربعاء، 14 أغسطس، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب العاصمة البولندية وارسو، سيتم بث المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت، ويمكن متابعة اللقاء على قناة بي إن سبورت 1 بتعليق المعلق التونسي الشهير عصام الشوالي.

موعد مباراة كأس السوبر الأوروبي ريال مدريد ضد أتلانتا

لمواجهة الحاسمة تقام يوم الأربعاء، 14 أغسطس، في الساعة العاشرة مساءًبتوقيت مصر ستقام المباراة على ملعب العاصمة البولندية وارسو، وستنقلها شبكة قنوات بي إن سبورت، مع التعليق المميز للمعلق التونسي عصام الشوالي.

تردد قناة بي إن سبورت 1 الناقل لريال مدريد ضد أتلانتا

للاستمتاع بالمباراة، يمكن ضبط جهاز الاستقبال على التردد التالي لقناة بي إن سبورت 1:

تردد القناة: 11013

معامل الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

معدل الترميز: 27500

القمر الصناعي: نايل سات

تشكيلة ريال مدريد المتوقعة

من المتوقع أن يعتمد المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي على التشكيلة التالية لريال مدريد في مباراة السوبر الأوروبي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: أنطونيو روديجر، فرانشيسكو جارسيا، لوكاس فاسكيز، إيدير ميليتاو

خط الوسط: داني سيبايوس، ماريو مارتن، لوكا مودريتش

خط الهجوم: إبراهيم دياز، رودريجو، فينيسيوس جونيور

تعد هذه المباراة فرصة كبيرة لريال مدريد لتعزيز مكانته كأحد أندية النخبة في كرة القدم الأوروبية، بينما يسعى أتلانتا لإثبات قدرته على المنافسة في أعلى المستويات بعد موسم رائع.