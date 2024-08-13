طريقة الحصول على الإعفاء… الفئات المؤهلة للحصول على الإعفاء من الخدمة العسكرية وأهم الوثائق المطلوبة

أفصحت وزارة الدفاع الجزائرية عن الشروط التفصيلية الإعفاء والتأجيل والاستثناء من الخدمة العسكرية الوطنية والتي تستهدف فئات محددة وفق معايير دقيقة، ومن أبرز هذه الشروط وجود حالات صحية تمنع الشخص من أداء الخدمة العسكرية ونظرا لأن الخدمة الوطنية تعد واجب أساسي، وسيتم توضيح الوثائق اللازمة لتقديم طلب الإعفاء أو التأجيل بالإضافة إلى تحديد الفئات التي يحق لها الاستفادة من هذه الاستثناءات.

الفئات المؤهلة للحصول على الإعفاء من الخدمة العسكرية

تم تحديد الفئات المؤهلة للتقديم بطلب إعفاء من الخدمة العسكرية على النحو التالي:

يمكن إعفاء الشاب من الخدمة العسكرية إذا كان هو المعيل الوحيد لعائلته.

كما يستثنى من الخدمة العسكرية الأفراد الذين يعانون من حالات صحية تمنعهم من أداء الخدمة شريطة تقديم الوثائق الطبية التي تثبت حالتهم.

يعفى أيضا المواطنون الذين تجاوزت أعمارهم 35 عام.

أما المقيمون خارج الجزائر الذين تزيد أعمارهم عن 28 عاما يستثنون من الخدمة العسكرية كذلك.

الأوراق المطلوبة للتقديم على الإعفاء من الخدمة العسكرية

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية عن الوثائق المطلوبة للحصول على الإعفاء أو التأجيل أو الاستثناء من الخدمة العسكرية والتي تتضمن: