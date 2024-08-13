“حدثها الآن عبر مظلتي”خطوات تحديث البطاقة الوطنية 2024 بالعراق والشروط المطلوبة

تحديث البطاقة الوطنية 2024 بالعراق، أتاحت هيئة الحماية الاجتماعية في العراق العديد من الخدمات الإلكترونية عبر منصة مظلتي للمواطنين ومن ضمن تلك الخدمات تجديد البطاقة الوطنية بكل سهولة بشكل إلكتروني وذلك في ظل الاستفادة من التقنيات الحديثة وتوفير الجهد والوقت لدى المواطنين حيث يمكن تجديد عنوان السكن بكل سهولة وذلك بعد تطابق الشروط اللازمة، ومن خلال هذا التقرير سوف نقدم لكم كيفية تحديث البطاقة الوطنية والشروط اللازمة.

شروط منصة مظلتي لتحديث البطاقة الوطنية

منصة مظلتي أعلنت عن الشروط والضوابط الواجب توافرها للاستفادة على كافة الخدمات الإلكترونية المتاحة عبر المنصة وجاءت الشروط على النحو التالي:

تقديم بطاقة الأب الموحدة وكافة أفراد العائلة أو إرفاق الهوية الوطنية.

تقديم صورة شخصية الأب حديثة.

إرفاق عنوان المسكن.

في حالة كانت المتقدمة أرملة يجب تقديم شهادة الوفاة للزوج وتقديم صورة قيد الأحوال المدنية.

كذلك في حالة كانت المتقدمة مطلقة يجب تقديم شهادة الطلاق وتقديم صورة سجل الحضانة في حالة وجود أطفال.

الزوجة التي فقدت زوجها يجب تقديم وثيقة من المحكمة تفيد بحالة الفقد.

الفتاة التي تبلغ 35 سنة وفقدت والديها يمكنها التسجيل ولكن يجب وجود شاهدين على ذلك.

كذلك العزباء التي عمرها يتراوح بين 35 سنة و 55 عام يمكنها التسجيل بشرط تحديث الحالة الاجتماعية.

الأيتام يمكنهم التسجيل بشرط تقديم شهادة إثبات وفاة الوالدين.

خطوات تحديث البطاقة الوطنية 2024 بالعراق

وزارة العمل العراقية أعلنت أنه بإمكان المواطنين الاستفادة من الخدمات الإلكترونية المتاحة عبر منصة مظلتي بعد التحديث الأخير، وأشارت هيئة الحماية الاجتماعية إلى ضرورة تحديث البيانات الخاصة بالبطاقة الوطنية وذلك من خلال القيام ببعض الخطوات الآتية: