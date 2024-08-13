عموم العراق.. رابط نتائج اعتراضات السادس الاعدادي الدور الاول 2024 علمي وأدبي عبر موقع نتائجنا

يهتم الطلاب الآن من جميع المحافظات العراقية بالبحث عن رابط نتائج اعتراضات السادس الاعدادي الدور الاول 2024 من أجل استخراجها، حيث قامت وزارة التربية والتعليم العراقية بعملية اعتماد نتائج اعتراضات الدور الأول في عدة محافظات، حيث تقدم على هذا الاعتراضات عدد كبير من الطلاب من الشعبة العلمية والشعبة الأدبي،

ولم تصدر نتائج الاعتراضات إلى في محافظة الانبار الفرع العلمي، حيث ظهرت نتائج الاعتراضات من الفرع الأدبي في محافظة نينوى ومحافظة الكرخ 2 وديالي ومحافظة النجف والرصافة 3 ومحافظة صلاح الدين وعدة محافظات أخرى، ومنذ اعلان النتائج تدريجي بدأ الطلاب المتقدمين يشعرون بقلق وتوتر ويبذلون جهد للحصول على رابط نتائج اعتراضات السادس الاعدادي الدور الاول 2024 بالخطوات والاستعداد للمرحلة التعليمية القادمة.

رابط نتائج اعتراضات السادس الاعدادي الدور الاول 2024

تستخرجون نتائجكم من خلال الانترنت وفقاً للمنظمة الحديثة لذا عليكم اتباع مايلي:

أولاً الدخول على موقع نتائجنا الإلكترونية. الضغط على نتائج اعتراضات السادس الاعدادي الدور الاول. اختر الفرع العلمي. حدد المحافظة. إدخال الرقم الامتحاني. النقر على أيقونة تنزيل وفتح الملف وعرض النتائج.

اعلان نتائج اعتراضات السادس الاعدادي

لقد انتشرت الزغاريد في الكثير من البيوت والشوارع العراقية نظراً لحصول بعض الطلاب على درجاتهم المفقودة في اعتراضات السادس الاعدادي العراق الدور الأول، ممال كشفت المديريات التعليمية بأن باقي النتائج يتم الإعلان عنها بشكل تدريجي فور الانتهاء من التصحيح والتدقيق، وجميع النتائج المعلن عنها للفرع العلمي والفرع الأدبي تم رفعها إلطكترونياً لكي يحصل عليها الطلاب دون التوجه للمدرسة، وحسب بعض المصادر أن هناك عدد كبير من الطلاب تم تعديل درجاتهم بعد التأكد من وجود أخطاء في النتائج مع أطيب التمنيات للطلاب بالنجاح والتوفيق.