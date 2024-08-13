تاريخ صرف رواتب المتقاعدين لعام 2024 حسب إعلان وزارة المالية المغربية ورابط الاستعلام

في تصريحٍ رسمي، أكدت الوزارة المالية في المملكة المغربية أن موعد صرف رواتب المتقاعدين لعام 2024 سيكون خلال أيامٍ قليلة، وتحديداً ما بين 15 و26 من كل شهر ميلادي، وقد أوضحت الوزارة، من خلال بيانٍ منشور على موقعها الرسمي، تفاصيل جديدة تتعلق بالمعاشات، مشيرةً إلى أهمية هذا القرار في تحسين أوضاع المتقاعدين وتلبية احتياجاتهم المالية، جاءت هذه الخطوة من قبل الوزارة لتتيح للمتقاعدين التخطيط المالي لهذا الدعم لضمان استغلال المعاشات بشكل فعّال.

تاريخ صرف رواتب المتقاعدين بالمغرب 2024

أعلنت وزارة المالية المغربية أن مواعيد صرف رواتب المتقاعدين لعام 2024 ستتم في نطاق زمني محدد بين 15 و26 من كل شهر ميلادي، وفي سياق متصل فإن راتب شهر أغسطس 2024 سيكون تاريخ بدء الصرف : يوم الخميس 15 أغسطس 2024، على أن يكون تاريخ انتهاء الصرف : يوم الاثنين 26 أغسطس 2024.

قد يُؤجل صرف الرواتب أو يُقدَّم موعدها ليوم أو يومين، ولكن هذا التغيير لن يحدث إلا في حال تصادف موعد الصرف مع يوم عطلة أو إجازة رسمية، كما أكدت الوزارة على أهمية متابعة المستفيدين للحصول على آخر التحديثات من خلال موقعها الرسمي.

الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في المغرب

عملت وزارة المالية في المملكة المغربية على تبسيط آلية التحقق من رواتب المتقاعدين، ذلك باتباع التالي: