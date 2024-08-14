تردد القنوات الناقلة لمسلسل “طائر الرفراف” وموعد عرض المسلسل 

يعتبر مسلسل “طائر الرفراف” من أبرز الأعمال الدرامية التركية التي لاقت صدى واسع في العالم العربي بفضل قصته المشوقة والأداء المتميز لأبطاله، حيث يدور المسلسل حول فريد، الشاب الذي يدخل في علاقات متعددة قبل أن يجد نفسه في علاقة مع سيران، مما يترتب عليه تطورات درامية مثيرة.

موعد عرض مسلسل طائر الرفراف

يتابع الجمهور بشغف موعد عرض الحلقة رقم 68 من المسلسل، حيث يتم بثه على قناة “ستار” التركية، التي تعرضه أسبوعيا باللغة التركية، حيث يتألف المسلسل من 76 حلقة مقسمة على ثلاث أجزاء، كل منها يحتوي على 26 حلقة، وتعرض الحلقات الجديدة على قناة “ستار” التركية مرة واحدة في الأسبوع، بينما يتم عرض النسخة المترجمة للعربية على قناة “MBC 1” كل يوم جمعة الساعة الثامنة مساء.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل طائر الرفراف

يمكنكم متابعة مسلسل طائر الرفراف على القنوات التالية:

تردد قناة ستار التركية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 10922

معدل الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة MBC 1

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11270

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: SD

أبطال مسلسل “طائر الرفراف”

يشارك في مسلسل طائر الرفراف مجموعة من النجوم البارزين الذين أضفوا طابع خاص على العمل: