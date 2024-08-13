“شفرة الدبابة والعربية💀”.. أحدث كلمات سر وشفرات لعبة جاتا سان اندرياس الجديدة 2024 ⭐⭐ GTA San Andreas | سيطر على اللعبه

تعد لعبة جاتا سان أندرياس من الألعاب الكلاسيكية التي حققت شعبية واسعة منذ إصدارها ومع مرور الوقت أصبحت الشفرات وكلمات السر جزء لا يتجزأ من تجربة اللعبة، والذي يضيف عنصر الإثارة ويتيح للاعبين استكشاف المزيد من إمكانيات اللعبة، في هذا المقال نستعرض أحدث كلمات السر والشفرات التي تم اكتشافها والتي ستساعدك على دعم تجربتك في عالم سان أندرياس.
كلمات سر وشفرات لعبة جاتا سان اندرياس 2024
للحصول على تجربة لعب أكثر إثارة وإمكانيات غير محدودة يعتمد الكثير من اللاعبين على استخدام كلمات السر والشفرات التي توفر قدرات خاصة مثل الأسلحة المتطورة، والمركبات الفريدة وتعديل البيئة المحيطة ونستعرض احدث كلمات السر والشفرات التي يمكن استخدامها في جاتا سان أندرياس لزيادة متعة اللعب وتحقيق التفوق في المهام المختلفة.
احدث كلمات سر وشفرات لعبة جاتا سان اندرياس 2024
- HESOYAM هذا الرمز يضيف صحة كاملة والذي يساعد على تحسين قدرة الشخصية على تحمل الأضرار ويمكن استخدامه في المواقف التي تتطلب بقاء اللاعب أطول فترة ممكنة.
- LXGIWYL يوفر هذا الرمز الحصول على أسلحة قوية ومختلفة ويسهم في زيادة القدرة القتالية.
- KARTOON يمنح اللاعب مبلغ كبير من المال والذي يمكن استخدامه لشراء المعدات و تحسينات أخرى.
- OSRBLHH يزيد من مستوى التهديد الذي يعاني منه اللاعب من قبل الشرطة أو الأعداء وقد يكون مفيد في حالات معينة مثل فتح المهام التي تتطلب مستويات عالية من التهديد.
- ASNAEB يزيل أي مستوى بحث أو تهديد من قبل الشرطة أو الأعداء التأثير يوفر أمان مؤقت ويزيل الضغط الناتج عن مستويات البحث العالية.