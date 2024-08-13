مين سرق لولو الأمورة.. تردد قناة وناسة Wanasah 2024 على نايل سات وعرب سات

تعتبر قناة وناسة Wanasah من القنوات المفضلة للأطفال، حيث تقدم مجموعة متنوعة من الأغاني والبرامج الترفيهية الهادفة التي تجذب الصغار وتقدم لهم المتعة والفائدة في آن واحد، حيث تتنوع محتويات القناة بين الأغاني الشعبية مثل أغنية لولو، وبرامج تربوية هامة، مما يجعلها خيار شائع بين الأسر التي تبحث عن محتوى ممتع وتعليمي لأطفالها، لذلك في هذا المقال، سنتعرف على تردد قناة وناسة لعام 2024 وكيفية تثبيتها على جهاز الاستقبال.

تردد قناة وناسة 2024 على عرب سات

تقدم القناة على عرب سات محتوى غني ومتعدد يشمل أغاني وبرامج موجهة للأطفال، مع نصائح تربوية هامة، ولضبط قناة وناسة عبر قمر عرب سات، يمكنكم استخدام المعلومات التالية:

القمر الصناعي عرب سات

تردد القناة: 11270

الجودة: HD

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قناة وناسة 2024 على نايل سات

أما بالنسبة لتردد قناة وناسة على قمر نايل سات، فهو كالتالي:

القمر الصناعي نايل سات

تردد القناة: 11470

معدل الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

خطوات تثبيت قناة وناسة على جهاز الاستقبال

لتثبيت قناة وناسة على جهاز الاستقبال، اتبع الخطوات التالية: