سلاح الجو الملكي يفتح باب التسجيل لبرنامج بكالوريوس علوم الطيران.. تعرف على  شروط ومواعيد

أعلن سلاح الجو الملكي الأردني، اليوم الأحد، عن بدء التسجيل لبرنامج بكالوريوس علوم الطيران، داعيا الطلاب والطالبات الطموحين للانضمام كمرشحين للطيران، حيث يتيح هذا البرنامج للمشاركين فرصة أن يكونوا جزءا من قوة الدفاع الجوي الوطنية، مما يتطلب من الراغبين في التقديم الاستعداد لمقابلة لجنة الانتخاب لزيادة فرصهم في الانضمام إلى صفوف الأبطال.

شروط القبول لبرنامج مرشحي الطيران

تحديد شروط القبول يعد أمر حاسم لضمان اختيار أفضل الكفاءات للبرنام تشمل الشروط التالية:

يجب أن يكون المتقدم أردني الجنسية.

لم يسبق للمتقدم التقديم لمقابلة لجنة الطيارين في السنوات السابقة.



الحصول على علامة لا تقل عن 70% في اللغة الإنجليزية خلال شهادة الثانوية العامة، بالإضافة إلى شهادة دراسية أو دبلوم (في أي من الفروع العلمي أو الأدبي) أو شهادة الثانوية العامة بمعدل لا يقل عن 70%.

عدم وجود خدمة سابقة في القوات المسلحة الأردنية أو الأجهزة الأمنية.

حتى 31 ديسمبر 2024، 24 عامًا للجامعيين، 22 عامًا لحملة الدبلوم، و20 عامًا لحملة الثانوية العامة.

يجب أن تتوافق مع شروط القبول المعتمدة لدى الجامعات الأردنية.

الطول بين 165 سم و185 سم مع توافق الوزن.

اجتياز الفحوصات المقررة للتجنيد.

يجب أن يكون المتقدم حسن السلوك وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة تمس بالشرف.

عدم وجود شقيق أو شقيقة مسجلين في الكليات العسكرية أو التعليمية الممولة من القوات المسلحة الأردنية.

أن يكون المتقدم أعزب.

طريقة التقديم والأوراق المطلوبة

يمكن للمتقدمين تقديم طلباتهم وإرفاق الوثائق المطلوبة إلكترونيا عبر الموقع الرسمي لسلاح الجو الملكي تشمل الوثائق: