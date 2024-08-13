” SMS للمقبولين “.. عودة التسجيل في عدل 3 لجميع المواطنين في الجزائر 2024 💯 والحالات المقصية والمقبولة

تواصل الجزائر اليوم عملية تسجيل المواطنين في برنامج عدل 3 ويمكن لأي شخص لم يسجل مسبقا تقديم طلب للحصول على سكن من خلال الهاتف أو الكمبيوتر، ويطمح نحو مليون ونصف جزائري للحصول على شقة ضمن هذا البرنامج عبر المنصة الإلكترونية، ويوفر برنامج عدل 3 فرصة قيمة للمواطنين بفضل الأسعار التنافسية وشروط الدفع الميسرة عبر الأقساط.

الموقع الرسمي للتسجيل في عدل 3

سيتاح التسجيل في برنامج عدل 3 عبر الموقع الإلكتروني addl.com.dz نظرا للضغط الكبير على السيرفرات قد تواجه بطئا أثناء التصفح، لذا يتطلب التسجيل في سكنات الجزائر صبر حتى يتم التحميل بنجاح ويجب على المتقدمين أولا التحقق من استيفاء شروط التسجيل، ثم إعداد البيانات والمستندات المطلوبة ومن ثم متابعة عملية التسجيل والانتظار حتى ظهور نتائج عدل 3.

خطوات التسجيل في برنامج عدل 3 إلكترونيا

لتسجيل الدخول في برنامج عدل 3 عبر موقع سكنات عدل 2024 اتبع الخطوات التالية: