تردد قناة فتافيت.. تمتع  بأحدث وصفات الطبخ على مدار الساعة

تعتبر قناة فتافيت من أبرز قنوات الطبخ في العالم العربي، إذ استطاعت أن تكتسب شهرة واسعة بفضل برامجها المتميزة التي تقدم أشهى الأطباق والوصفات على مدار الساعة، حيث تنفرد القناة بتقديم محتوى متنوع من أشهر الأكلات العالمية والعربية، مما يجعلها وجهة مفضلة لعشاق الطبخ والطهي في جميع أنحاء المنطقة.

تردد قناة فتافيت للطبخ

تبث قناة فتافيت من دولة الإمارات العربية المتحدة، وتحديد من مقرها في دبي، حيث تمكنت من تحقيق انتشار واسع في العالم العربي بفضل تقديمها لمجموعة من البرامج المميزة التي يستضيفها أبرز الطهاة والمشهورين في عالم الطبخ.

تردد قناة فتافيت على الأقمار الصناعية

يمكن للمشاهدين متابعة قناة فتافيت عبر الأقمار الصناعية المختلفة بترددات محددة، لضمان الحصول على أفضل جودة للصورة والصوت:

على القمر الصناعي نايل سات

التردد: 12437

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: HD

تردد آخر على نايل سات بجودة HD

التردد: 12437

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: HD

على القمر الصناعي عربسات

التردد: 12226

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: HD

أبرز برامج قناة فتافيت

تقدم قناة فتافيت مجموعة متنوعة من البرامج التي تلبي احتياجات عشاق الطبخ من بينها: