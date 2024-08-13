“وزارة التربية العراقية“ موعد بدء العام الدراسي الجديد 2025 في العراق ورزنامة العطل الرسمية

لم يتبقى سوى القليل على انتهاء العطلة الصيفية لذلك يتساءل جميع الطلاب وأولياء الأمور عن موعد بدء العام الدراسي الجديد 2025 في العراق وذلك من أجل الاستعداد لعودة الدراسة وشراء المستلزمات الخاصة بهم وكذلك المعلمين يرغبون في التعرف على عودتهم حيث أن المعلمون يعودوا للعمل قبل الطلاب وذلك من أجل التجهيز لاستقبال الطلاب والعام الجديد، وبناء على ذلك قامت الجهات التعليمية المسؤولة بالإعلان عن موعد بدء العام الدراسي الجديد وذلك ما سوف نوضحه لكم فيما هو آت.

موعد بدء العام الدراسي الجديد 2025 في العراق

بعد التساؤلات العديدة حول موعد بدء العام الدراسي الجديد قامت وزارة التربية والتعليم العراقية بالإعلان عنه والذي من المقرر أن يبدأ العام الجديد يوم 1 من شهر أكتوبر وهو الموعد الثابت لبدء الدراسة كل عام في العراق، كما أوضحت أيضا أن امتحانات الفصل الدراسي الأول سوف يتم عقدها بداية من يوم 22 من ديسمبر 2024 وسوف تنتهي يوم 2 من يناير 2025 وبناء على هذا سوف تبدأ إجازة الربيع من يوم 5 من يناير وتنتهي يوم 18 من يناير، سوف يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم 19 من يناير وحتى 1 من مايو وسوف يتم عقد اختبارات الفصل الدراسي الثاني بداية من يوم 4 من مايو وحتى يوم 18 من مايو.

رزنامة العطل الرسمية في العراق

أوضحت الحكومة العراقية مواعيد العطل الرسمية في العراق وهي: