“شيكا الحرامية سرقت لولو يا أولااد“ استقبل تردد قناة وناسة بيبي Wanasah Baby نايل وعربسات للاستمتاع بأحلى أغاني الأطفال طول اليوم

أعلنت إدارة قناة وناسة عن التردد الجديد الخاص بهم والذي قامت بتغييره من أجل تحديث المحتوى الخاص بهم، قناة وناسة من القنوات التي أطلقت مؤخرا ولكنها حازت على إعجاب عدد لا حصر له من الأسر في الوطن العربي وذلك بسبب محتواها المتميز حيث أنها تمتلك باقة مميزة من أغاني الأطفال والتي تقوم بعرضها على مدار اليوم بدون فواصل إعلانية وذلك من أبرز مميزاتها، وهذا ما سوف ننقله لكم بالتفصيل من خلال مقالنا، وسوف نوضح لكم أيضا خطوات استقبال القناة

قناة وناسة

أصبح الآن من السهل على جميع الآباء والأمهات استقبال قناة وناسة بكل سهولة وبشكل مجاني تماما وذلك عبر القمر الصناعي نايل ولكن يجب عليك استخدام التردد الجديد وهو:

التردد: 11430.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة وناسة على القمر عرب سات

حرصت إدارة القناة بتوفير أكثر من تردد وذلك حتى تسهل الأمور على متابعيها، يمكنكم في الوقت الحالي استقبالها من خلال التردد الآتي:

التردد: 11270.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز: 27500.

خطوات استقبال قناة وناسة

يجب اتباع الخطوات التالية عند تنزيل قناة وناسة: