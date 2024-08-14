تعرف عليها.. 4 أسباب تؤدي إلى الإعفاء من الخدمة العسكرية 2024 بالجزائر

أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية عن الأشخاص الذين بإمكانهم الحصول على الإعفاء من الخدمة العسكرية، ويجب العلم أن الخدمة العسكرية من الأشياء التي يتم فرضها على جميع الشباب داخل الدولة ولا يمكن التغافل عنها ولكن يوجد بعض الأشخاص الذين يحصلوا على الإعفاء ولكن بشروط محددة قامت بوضعها الجهات المعنية وهذا ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

الإعفاء من الخدمة العسكرية

يرغب عدد كبير من الشباب في التعرف على الفئات التي تحصل على الإعفاء من الخدمة العسكرية وهي كالتالي:

عندما يكون الشاب هو رب الأسرة الوحيد يحصل على الإعفاء.

الأشخاص الذين لديهم أمراض قد تمنعهم من عدم القدرة على أداء الخدمة ولكن يجب تقديم شهادة طبية تؤكد صحة ذلك.

الشباب المقيمين خارج الجزائر يحصلون على الإعفاء ولكن يجب أن تكون أعمارهم تعدت 28 عام.

الأشخاص الذين أعمارهم 35 عام فيما أكثر ولم يقوموا بتأدية الخدمة يحصلون على الإعفاء.

الأوراق اللازم لتقديم طلب الحصول على التأجيل أو الإعفاء من الخدمة العسكرية

يجب العلم أنه يتم الحصول على تأجيل الخدمة العسكرية في حال إذا كان الشاب مازال في مراحله التعليمية، يجب تقديم الأوراق التالية في حالات التأجيل والإعفاء من الخدمة العسكرية: