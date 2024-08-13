“مملكة الأسود”.. تردد قناة ناشونال جيوغرافيك لمتابعة عالم البحار والمحيطات ورؤية المغامرات الممتعة طوال 24 ساعة

الكثير من محبي الطبيعة والحيوانات يبحثون بشغف عن تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد، حيث تعتبر القناة من أفضل القنوات التي تم إنشاؤها في الفترة الأخيرة من حيث المعلومات الثقافية ومعلومات عن حياة الحيوانات و البيئة ولم تكتفي بتقديم المعلومات فقط، لكنها تتميز في عرض تلك المعلومات موثقة صوت وصورة وبطريقة جميلة جذابة، وتعتبر القناة من قنوات الجذب الجماهيري حيث يتابعها الملايين من المشاهدين لصدق معلوماتها وتحضيرها للمادة العلمية بشكل جيد منظم حتى أصبحت القناة نفسها مرجعًا ومصدر للمعلومات.

تردد قناة ناشونال جيوغرافيك الجديد 2024

يمكنك مشاهدة قناة ناشيونال جيوغرافيك عن طريق ضبط التردد الخاص بالقناة ويوجد أكثر من قمر صناعي يستقبل ترددات القناة حسب المكان واتجاه القمر الصناعي ويخدم كل قمر منطقة معينة ومن ترددات القناة هي:

تردد القناة على النايل سات 11411.

معدل ترميز القناة 30000.

معدل التصحيح 6/5.

معدل الاستقطاب أفقي.

جودة القناة HD.

تردد آخر على القمر الصناعي عرب سات

تردد القناة على العرب سات 11804.

معدل ترميز القناة 27500.

معدل التصحيح ¾.

معدل الاستقطاب أفقي.

جودة القناة SD.

أهم البرامج التي تقدمها القناة

تقدم القناة العديد من البرامج التعليمية الثقافية والتي بدورها تقدم معلومات قيمة عن الطبيعة وعالم الحيوان وغيرها من الظواهر الطبيعية، كما تعتبر القناة مرجعًا للمعلومات لكثير من البرامج والمقالات ومن أهم البرامج التي تقدمها القناة: