التسجيل في قرعة الحج 2025 بالمغرب.. تعرف وطريقة التقديم إلكترونيًا

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في المغرب عن بدء التسجيل لقرعة الحج لعام 2025، موفرة نظام إلكتروني لتبسيط عملية التقديم وضمان شفافيتها، حيث تهدف الوزارة من خلال هذا النظام إلى تسهيل الوصول إلى الفرص المتاحة لأداء مناسك الحج عبر الإنترنت، مما يقلل من التعقيدات ويضمن دقة النتائج.

طريقة التسجيل في قرعة الحج 2025 بالمغرب

للتسجيل في قرعة الحج إلكترونيا، يجب اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في المغرب.

ابحث عن قسم قرعة الحج والعمرة لعام 2025.

أدخل جميع البيانات المطلوبة بدقة في استمارة التسجيل.

تحقق من صحة المعلومات التي قمت بإدخالها قبل إرسال الطلب.

انقر على زر “إرسال” وانتظر مراجعة طلبك من قبل الوزارة.

شروط التسجيل في قرعة الحج 2025

لضمان قبول طلبك في القرعة، تأكد من توافر الشروط التالية:

يجب أن يكون المتقدم مواطن مغربي. لا يقل عمر المتقدم عن 18 عام ولا يتجاوز 65 عام. يجب أن يكون المتقدم مقيم في المغرب بشكل مستمر. تقديم شهادة صحية تثبت خلو المتقدم من الأمراض المزمنة التي قد تؤثر على قدرته على أداء مناسك الحج.

الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل

لإكمال عملية التسجيل بنجاح، تحتاج إلى تقديم المستندات التالية: