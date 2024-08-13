البطاقة الذهبية progres mesrs dz.. موقع دفع حقوق التسجيل الجامعي 2024/2025 بالجزائر لحاملي البكالوريا والجدد

يجب على جميع طلاب البكالوريا بالجزائر تسديد رسوم حقوق التسجيل الجامعي وذلك ما يتساءل عنه عدد كبير من الطلاب لذلك قامت وزارة التعليم العالي بالإعلان عن خطوات التسديد والتي تتم من خلال الخدمة الإلكترونية التابعة للجهات التعليمية باستخدام البطاقة الذهبية، كما أعلنت أيضا عن موعد التسجيل والذي سوف يكون بداية من يوم 10 من أغسطس، وهذا ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل في النقاط الآتية.

دفع حقوق التسجيل الجامعي 2024/2025

أصبح الآن من السهل على جميع طلاب البكالوريا في عموم الجزائر التسجيل الجامعي وهذا من خلال زيارة منصة بروغريس الإلكترونية ولكن يجب إجراء مجموعة من الخطوات والتي جاءت على النحو الآتي:

في مبتدأ الأمر يجب على الطالب الدخول على صفحة بروغريس الإلكترونية وهذا من خلال النقر على الرابط الآتي. ثم بعد ذلك يجب على الطالب تسجيل الدخول إلى المنصة. في تلك الخطوة سوف يظهر على الشاشة مجموعة من البيانات حول الطالب ويجب عليك التحقق من دقتها. قم بالانتقال إلى خيار التوجيه الجامعي وسوف يظهر لك الموعد الخاص بك بالإضافة إلى رسوم الالتحاق. يجب تسديد الرسوم المطلوبة وهذا من خلال استخدام البطاقة الذهبية. يمكنك التقديم على الاقامة الجامعية من خلال تلك المنصة أيضا. بمجرد إجراء جميع الخطوات المطلوبة سوف يصلك البطاقة الجامعية الخاصة بك.

قيمة رسوم التقديم الجامعي

وفقا لما نقلته وزارة التعليم العالي بالجزائر أن قيمة رسوم التسجيل الجامعي تصل حتى مائتي دينار ويجب على الطالب تسديدها أثناء التسجيل، موعد قبول الطلبات سوف يكون متاح حتى يوم 23 من أغسطس.