أستمتع بأغاني لولو طول اليوم.. استقبل تردد وناسة الجديد على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات 2024

انتشرت على محركات البحث مؤخرًا البحث بشدة على تردد وناسة الجديد وتجد اهتمامًا كبيرًا من الأمهات في البحث عن تلك القناة لأنها من القنوات الجميلة والمناسبة بشكل كبير للأطفال، حيث تقدم محتوى مناسب لأعمار الأطفال وتعتبر القناة ليست للتسلية والترفيه فقط بل تقدم محتوى ثقافي وتعليمي للأطفال مما يجعلها مصدر مناسب لتعليم الأطفال وخاصة في السن المبكرة، والقناة تم إنشاؤها عن طريق الفنان الكبير راشد الماجد وكانت في المملكة العربية السعودية ولكنها تباشر أعمالها من استوديوهات دبي.

تردد وناسة الجديد 2024

يمكنك مشاهدة قناة وناسةعلى أكثر من قمر صناعي حسب المنطقة التي يخدمها القمر الصناعي ويختلف تردد القناة حسب المكان واتجاه القمر الصناعي ونستعرض أهم ترددات القناة في النقاط التالية:

القمر الصناعي عرب سات

تردد القناة على القمر الصناعي 11270.

معدل ترميز القناة 27500.

معدل تصحيح الأخطاء ¾.

استقطاب القناة عمودي.

جودة القناة HD.

القمر الصناعي نايل سات

تردد القناة على القمر الصناعي 11430.

معدل الترميز 27500.

معدل تصحيح الأخطاء ⅚.

استقطاب القناة عمودي.

جودة القناة SD.

ما يميز قناة وناسة كيدز ؟

تتميز القناة عن غيرها من قنوات الترفيه للأطفال بأنها قناة ترفيهية تعليمية وتقدم أغاني جميلة وشيقة لكي يتعلم منها الطفل وتساهم في تنمية مهاراتهم، ومن مميزات تلك القناة أيضا التالي: