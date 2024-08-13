“ماما جابت بيبي” فرحي أطفالك ضبط تردد قناة طيور الجنة بيبي على الأقمار الصناعية 2024

قناة طيور الجنة بيبي من القنوات الفضائية التي تقدم محتوى حصري بأغاني جديدة أسعدت قلوب الأطفال الصغيرة ولها عدد لا حصر له من المتابعين الذين يرغبوا متابعة تلك القناة لأنها تعلم الأطفال وتسعد أوقاتهم طول الوقت لذلك سوف نوضح للجميع تردد قناة طيور الجنة بيبي على الأقمار الصناعية المتاحة سواء كان التردد الحالي للقناة الفضائية على القمر نايل سات أو القمر عرب سات.

كيفية ضبط تردد قناة طيور الجنة بيبي

يمكن الفترة الحالية يتم ضبط تردد قناة طيور الجنة بيبي على الأقمار الصناعية المتاحة سواء كان التردد على القمر نايل سات أو عرب سات لذلك سوف نقوم بشرح طريق تنزيل التردد على الريسفير الشخصي الخاص بك لذلك إليكم جميع التفاصيل كما يلي:

النقر على زر القائمة من الريموت كنترول.

قم بعدها بالضغط على إضافة تردد جديد عن طريق البحث اليدوي.

كتابة التردد الحالي لقناة طيور الجنة بيبي.

ثم قم بكتابة معدل الترميز مع معدل تصحيح الخطأ ومعدل الاستقطاب.

بعدها الضغط على زر البحث اليدوي وسوف تنزل لك قناة طيور الجنة بيبي على جهازك الشخصي.

يمكن بعدها مشاهدة ومتابعة جميع الأغاني المميزة للطفل على قناة طيور الجنة بيبي.

ضبط تردد قناة طيور الجنة بيبي على النايل سات

تردد القناة: 11274.

كذلك معامل الاستقطاب : أفقي.

كما معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

حدث تردد قناة طيور الجنة على عرب سات