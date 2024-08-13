“بزيادة 500 درهم“ تاريخ صرف رواتب المتقاعدين بالمغرب 2024 الصندوق المغربي للتقاعد

انتشرت العديد من الاخبار حول زيادة معاشات المتقاعدين بالمغرب لذلك قام الصندوق المغربي للتقاعد بالرد على حقيقة تلك الأخبار، الجدير بالذكر أن المعاش التقاعدي يعد من برامج الدعم التي تقدمها الحكومة لكبار السن وهذا من أجل توفير حياة كريمة لهم ومساعدتهم في الحصول على الاحتياجات الأساسية الخاصة بهم وتوفير مستوى اقتصادي جيد لهم، وهذا ما سنتحدث عنه اليوم من خلال مقالنا، وسوف نوضح لكم أيضا موعد صرف معاشات التقاعد.

الصندوق المغربي للتقاعد

قام الصندوق المغربي للتقاعد بالرد على الأخبار المتداولة حول زيادة معاشات التقاعد ووفقا لما نقله أنه بالفعل يوجد زيادة وسوف يتم صرفها مع راتب شهر أغسطس، كما أوضح أن الموعد المحدد لصرف المعاشات داخل دولة المغرب هو يوم 25 من كل شهر وهذا الموعد ثابت ولا يتم تغييره إلا إذا واجه يوم الصرف أن يكون عطلة رسمية.

خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين بالمغرب

أطلقت وزارة المالية المغربية رابط إلكتروني والذي يمكن لجميع المتقاعدين من خلاله الاستعلام عن رواتبهم ولكن يجب عليهم اتباع مجموعة من الخطوات وهي: