HERE NOW.. معدلات القبول للفرع العلمي 2024/2025 في الجامعات العراقية والحد الأدني

بعد الإعلان الرسمي من قبل وزارة التربية العراقية خلال الفترة الماضية عن ظهور نتائج الثانوية العامة في العراق أصبح أكثر ما يشغل محركات بحث جوجل هو معدلات القبول للفرع العلمي 2024 للجامعات العراقية، وذلك حتى يتمكن كل طالب من دخول الجامعة، وقد وضعت الوزارة رابط رسمي يمكن من خلاله الاستعلام بشكل الكتروني عن معدلات القبول الخاصة بكل الفروع سواء كان أدبي أو علمي وذلك للتسهيل على كافة الطلاب من خلال معرفة الكلية التي سيدخلونها حسب المجموع الذي حصلوا عليه.

معدلات القبول للفرع العلمي 2024/2025

حددت وزارة التربية معدلات القبول للفرع العلمي 2024 والحد الأدنى للقبول من خلال النسب التالية:

كلية طب الموصل تقبل من 100.33%.

كلية طب الأسنان تقبل من 99.13%.

كلية طب بيطري تقبل من 70.17%.

كلية صيدلة تقبل من 98.83%.

كلية العلوم تقبل من 88%.

كلية تمريض بنات تقبل من 95.33%.

كلية تمريض للرجال تقبل من 97.67.

معدلات القبول للفرع الأدبي 2024/2025

كما حددت معدلات القبول للفرع الأدبي 2024/2025 والتي تكون كالتالي:

كلية الحقوق تقبل من 78.8%.

كلية العلوم السياسية تقبل من 65%.

كلية الآداب تقبل من 72%.

كلية العلوم الإسلامية تقبل من 63%.

كلية رياض الأطفال للبنات تقبل من 61.1%.

كيفية الاستعلام عن القبول في الجامعات العراقية

يمكن الاستعلام بشكل الكتروني عن معدلات القبول للفرع العلمي 2024 والأدبي في العراق، من خلال اتباع الخطوات التالية: