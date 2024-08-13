إمكانيات جبارة مش هتلاقيها في أي هاتف تاني.. تعرف على مواصفات هاتف Samsung Galaxy A05 وأهم مميزاته

هاتف Samsung Galaxy A05 من أجود الأنواع التي أطلقتها شركة سامسونج وتم إطلاقه العام الماضي 2023 في شهر سبتمبر، ويعتبر الهاتف من الأنواع الجيدة والحديثة والتي تواكب التطورات المستمرة بسرعة جنونية في عالم الهواتف والتكنولوجيا، والهاتف من أنواع سامسونج دائمًا يدعم خاصية الشحن السريع حيث انه يمتلك بطارية 5000 أمبير كما أنه يمتلك شاشة كبيرة حوالي 6.7 بوصة وذاكرة داخلية كبيرة ولديه معالج ثماني النواة، ويعتبر ذو إمكانيات حديثة وعالية.

مواصفات هاتف Samsung Galaxy A05

يتميز هاتف Samsung Galaxy A05 بمواصفات عالية عالمية ذات جودة ممتازة تجعله من كثر الهواتف انتشارًا، كما يتميز بأسعاره المناسبة والتي تكون في المتناول ويمتلك هاتف سامسونج عدة مواصفات ومميزات كبيرة وهي:

واجهة زجاجة والظهر وإطاره من البلاستيك.

متعدد الألوان فهناك يملك اندرويد 13 وهي الأحدث.

يدعم المستشعرات من التقارب والتباعد.

يمتلك كاميرتين الأساسية منهم 50 ميجابكسل.

يقوم يدعم الواي فاي و البلوتوث.

يدعم خاصية الجي بي اس والتي نستخدمها في معرفة الطرق والمواصلات .

لديه منفذ الشحن تايب سي

بطارية 5000 أمبير.

أبرز مميزات هاتف Samsung Galaxy A05

يمتلك هاتف سامسونج الكثير من المميزات التى تجعله في مصاف الأجهزة المتطورة والتي يكون عليها الطلب كثير، حيث أن الهاتف يمتلك الكثير من المميزات ومنها: