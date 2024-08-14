الخارقون العرب 🌟🌟|| تثبيت لعبة فري فاير التحديث الجديد Free Fire 1.105.1 « الذكرى السابعة 7th anniversary » للاندرويد والآيفون 2024

تعتبر لعبة فري فاير Free Fire هي واحدة من أشهر ألعاب الباتل رويال على الهواتف الذكية والأجهزة الحديثة، والتي جاءت تقدم العديد من المميزات التي جعلتها محبوبة بين اللاعبين حول العالم، وقد جاءت اللعبة تتضمن تحديث جديد خلال الفترة الاخيرة، يتضمن الكثير من المميزات والخصائص الاضافية التي تزيد من متعة اللعبة، نوضح الآن كيفية تثبيت التحديث الجديد.

تثبيت لعبة فري فاير التحديث الجديد

تثبيت لعبة فري فاير على جهازك يتطلب بضع خطوات بسيطة، إليك كيفية تثبيت التحديث الجديد سواء كنت تستخدم جهاز أندرويد أو iOS:

لأجهزة Android، يتم فتح متجر Google Play، وفي شريط البحث، اكتب “Free Fire” واضغط على زر البحث.

إذا كانت اللعبة مثبتة بالفعل على جهازك، ستظهر لك خيارات التحديث. فقط اضغط على زر “تحديث” لتثبيت التحديث الجديد، وإذا لم تكن اللعبة مثبتة، اضغط على زر “تثبيت” لتحميل اللعبة وتثبيتها.

لأجهزة iOS يتم فتح متجر App Store على جهازك، ثم البحث، اكتب “Free Fire” واضغط على زر البحث.

الضغط على ايقونة تثبيت اللعبة.

انتظر حتى يتم تحميل اللعبة وتثبيتها، قد يستغرق الأمر بعض الوقت اعتمادًا على سرعة الإنترنت لديك.

مميزات تحديث لعبة فري فاير