شاهد جميع الحلقات الجديدة.. مواعيد عرض مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس 2024

قيامة عثمان هو مسلسل قوي وتاريخي يعتبر رمز وجوهرة الدراما التركية قديما وحديثا، حيث أن المسلسل يعتبر قديما من ناحية الأحداث وحديثا من ناحية التصوير والإخراج والتكنولوجيا المتطورة في الأداء، يحتوي المسلسل على معارك كثيرة وملابس تاريخية وأحداث شيقة وممتعة تجعله يحتل الصدارة دون منازع ويكون على رأس المسلسلات التركية بالاضافة الى أنه يحتل دائما الصدارة في عدد المشاهدات المركز الأول في تقييم المسلسل فنيًا.

أحداث مسلسل قيامة عثمان

تدور أحداث قيامة عثمان حول البطل العثماني العظيم عثمان مؤسس الدولة العثمانية، حيث تولي الحكم خلفًا لأبيه السلطان أرطغرل، ويعتبر عثمان الابن الأصغر للسلطان أرطغرل وأراد عثمان أن يكون مثل أبيه في القوة والعدالة وقد كان.

حيث تولي الدولة العثمانية وهي ضعيفة وفقيرة وقادها في حروب وصراعات بينه وبين الجيران من القبائل وصراعات داخلية مع عمه وصراعات مع التتار والصليبيين والمغول ولكنه قاد الدولة العثماني إلى أوج قوتها وأعظم فتراتها.

نهاية الموسم الخامس وبداية الموسم السادس

الهدف كان أرض بورصة ليؤسس عليها إمبراطوريته العثمانية، كل هذا كان يسعى إليه السلطان عثمان وأبنه أورهان، وقام بقتال الصليبيين وقطع رأس قسطنطين ثم بدأ الزحف نحو بورصة ليعلن في النهاية أثناء اجتماعه بقادة القبيلة ويقول لهم جملته المشهورة الحمد لله انتصرنا ووحدنا القبائل الإسلامية لتصبح على قلب رجل واحد هكذا كانت النهاية للموسم المنقضي.

أما الموسم السادس كيف ستجري الأحداث؟ هل سيموت عثمان ويتولى أورهان بدل منه أم يستمر عثمان في فتوحاته؟ كلها تساؤلات ويمكنك معرفة إجابتها عند متابعتك للجزء والموسم السادس الذي أعلنت الشركة المنتجة احتمالية عرض المسلسل في سبتمبر المقبل، حيث ينتظر الجمهور نزول أولى حلقات الموسم الجديد بكل اهتمام

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان 2024

من المتوقع أن يعرض الموسم السادس من المسلسل في بداية شهر سبتمبر المقبل، حيث من المتوقع أن يتم عرض الحلقات الجديدة مرة واحدة كل أسبوع وهو يوم الأربعاء.