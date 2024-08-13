ما هي الإجــ10ـازات في التقويم الدراسي الجديد ؟ التعليم تعلن عن مواعدهم

Ragabgomaa تاريخ النشر تصنيف عربي و دولي
ما هي الإجــ10ـازات في التقويم الدراسي الجديد ؟ التعليم تعلن عن مواعدهم
إجازات التقويم الدراسي الجديد 1446

أعلنت وزارة التعليم السعودية عن جدول إجازات المدارس للعام الدراسي 1446 هجريًا، حيث تم نشر التقويم الدراسي الجديد الذي يوضح عدد الأيام الدراسية والإجازات خلال العام المقبل، يتضمن الجدول مواعيد بداية ونهاية كل فصل دراسي، بالإضافة إلى توضيح موعد بدء العام الدراسي الجديد 2025/2026، وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة المستمرة لتقديم خدمة تعليمية متميزة للطلاب والمعلمين في المملكة.

إجازات العام الدراسي في السعودية 1446

أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية عن إجازات العام الدراسي 1446. هذا القرار جاء في سياق جهود الوزارة لضمان استمرارية التعليم وتعزيز التعلم في جميع المراحل الدراسية، الجديد في جدول الإجازات للعام الدراسي 1446 هو التركيز على تقليل الفترات الطويلة من التوقف الدراسي التي تؤثر على سير العملية التعليمية. وفيما يلي أبرز الإجازات التي تم تحديدها:

  1. إجازة اليوم الوطني : يومي 22 و23 سبتمبر.
  2. عطلة نهاية الأسبوع المطولة : 17 أكتوبر.
  3. إجازة الخريف : 8 نوفمبر.
  4. إجازة مطولة بالفصل الدراسي الثاني : يومي 11 و12 ديسمبر.
  5. إجازة منتصف العام الدراسي : 3 يناير 2025.
  6. عطلة يوم التأسيس السعودي : 23 فبراير.
  7. إجازة الشتاء : 24 فبراير.
  8. إجازة عيد الفطر المبارك : 20 مارس 2025.
  9. عطلة نهاية الأسبوع المطولة : يومي 4 و5 مايو.
  10. إجازة عيد الأضحى المبارك : تبدأ من يوم 30 مايو وتستمر 4 أيام.

التقويم الدراسي الجديد 1446 في السعودية

أعلنت وزارة التعليم السعودية عن خطتها الجديدة للتقويم الدراسي للعام 1446 هـ، هذا التحديث يأتي ليحدد مواعيد بداية ونهاية الفصول الدراسية بشكل واضح، والتي جاءت على النحو التالي:

الفصل الدراسيتاريخ البدايةتاريخ النهاية
الفصل الدراسي الأول18 أغسطس 20247 نوفمبر 2024
الفصل الدراسي الثاني17 نوفمبر 202420 فبراير 2025
الفصل الدراسي الثالث2 مارس 202526 يونيو 2025

يشمل التقويم التنظيم الدقيق للعام الدراسي، مما يمكن الطلاب وأولياء الأمور من الاستعداد بشكل أفضل، من المتوقع أن يسهم هذا النظام الجديد في تحسين العملية التعليمية داخل المملكة.

معلومات الكاتب
Ragabgomaa

مهندس ميكانيكا، أعمل لدى شركة حكومية، مهتم بالدراسات الإسلامية، وأحب تطوير الذات.

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