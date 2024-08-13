مجموعك زاد دلوقتي!.. رابط نتيجة الثانوية العامة بعد التعديل 2024 موقع وزارة التعليم

بعد أن تعدل نتيجة الثانوية العامة، وإضافة درجتين لمادة الفيزياء من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تزامنًا مع إعادة نشر النتيجة على مستوى الجمهورية، لتشمل ذلك الشعبة العلمية، هذا وأنه تم التعديل في مجموع كل طالب وطالبة، وجاءت بالزيادة، وعليه سنوضح لكم كافة الإجراءات الخاصة المعنية بطلب الاستعلام عن النتيجة بعد التعديل الأخير.

تعديل نتيجة الثانوية العامة 2024

وأوضحت وزارة التعليم والتعليم الفني، أنه تم تعديل المجموعة بإضافة درجتين، وذلك لمادة الفيزياء مخصصة لسؤال رقم 34، التي جاء في غلط من قبل الإدارة المعنية بوضع الأسئلة، لتكون خاصة لشعبة علمي علوم، لتأتي من انطلاق وزارة التربية على مصلحة الطلاب والطالبات في حصولهم على الدرجات المستحقة، واتخاذ كافة الإجراءات الهامة الخاصة بالتعديل وإعادة التصحيح مرة أخرى لبعض المواد، حتى يتمكنوا من الدخول إلى الكلية التي يرغبون في التقديم إليها.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة بعد التعديل

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة شاملة كافة المحافظات، بعد إضافة درجتين لمادة الفيزياء، وفقًا لما نص على النحو الأتي:-