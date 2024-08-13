s6 عثمان لاروزا …. متي يعرض مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس مترجم على قناة ATV التركية والفجر الجزائرية

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس مترجم، من أكثر الأمور التي تتزايد عنها عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة خاصة وأنه من أشهر المسلسلات التاريخية على مدار السنوات الأخيرة، استطاع هذا المسلسل أن يتصدر قوائم محركات البحث بسبب أحداثه المثيرة والتي جعلته محور اهتمام وبحث الملايين من المشاهدين من شتى الأعمار والجنسيات، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس….

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس مترجم

يبحث عدد كبير من المشاهدين خلال الساعات الأخيرة عن موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس مترجم، الذي يمتلك ملايين المتابعين من شتى أنحاء العالم وذلك بفضل الأحداث المثيرة والتي تعرض لنا الحروب والصراع الذي عاشه المؤسس عثمان بعد أن تولى حكم الدولة العثمانية بعد وفاة والده ارطغرل ، المؤسس عثمان هو الإبن الأصغر الذي تولى قيادة الدولة ليقف أمام أعدائه من المغول والتتار ويتصدى لهم ليحافظ على دولته بعيداً عن بطش الاعداء.

وأعلنت الشركة المنتجة للمسلسل البدء في تصوير مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس الذي من المقرر عرضه في أكتوبر المقبل، وأضافت الشركة أن التصوير يتكلف الكثير من الأموال بسبب تغيير الديكورات الخاصة بالحروب والصراعات، ومن المقرر أن يتم عرض المسلسل على عدد من القنوات الفضائية وهي:

تردد قناة ATV التركية

يمكنكم استقبال تردد قناة ATV التركية من خلال هذا الرابط

التردد: 10796.

الاستقطاب: أـفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5\6.

الجودة: HD

القمر الصناعي: النايل سات.

تردد قناة الفجر الجزائرية

كما يمكنكم أيضاً متابعة أحداث مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس على قناة الفجر الجزائرية التي يمكنكم استقبالها من خلال التردد الآتي: