” خبر كلش حلو “.. صرف رواتب المتقاعدين المدني والعسكري في العراق 2024 هذا الموعد .. وطريقة الاستعلام عبر mof.gov.iq

أعلنت وزارة المالية العراقية عن موعد صرف الرواتب الخاصة بالمتقاعدين في جميع المحافظات العراقية، وهي الرواتب المخصصة لفئة المتقاعدين في جميع القطاعات الحكومية، حيث تقوم الحكومة العراقية بصرف الرواتب في موعد محدد بشكل شهري، تبعًا للضوابط والاجراءات المخصصة، تابع الآن ما نوضحه في هذا الاطار.
موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق 2024
حددت وزارة المالية العراقية موعد محدد لكي يتم صرف رواتب المتقاعدين بالعراق، حيث أشارت الى بداية صرف الرواتب لجميع المستفيدين لشهر اغسطس 2024 في اليوم الأول، كما أن هذا هو الموعد الثابت لصرف رواتب المتقاعدين، ويتم تغيير هذا الموعد في حالة قد صادف يوم الصرف أي إجازات رسمية أو عطلات أسبوعية.
الاستعلام عن رواتب المتقاعدين 2024 بالعراق
يمكن لجميع مستفيدي الرواتب التقاعدية في العراق الاستعلام بسهولة عن قيمة الراتب بشكل إلكتروني، تبعًا لما نوهت عنه وزارة المالية العراقية، وذلك عن طريق اتباع ما يلي:
- في البداية، يتم التوجه بالدخول بشكلٍ مباش إلى الموقع الرسمي الإلكتروني وزارة المالية العراقية.
- يتم الضغط على أيقونة تسجيل الدخول.
- تسجيل الدخول من خلال تدوين بيانات الحساب الشخصي الخاص بالمستعلم عبر موقع الوزارة.
- يتم اختيار أيقونة الخدمات الإلكترونية المتاحة من خلال الموقع.
- يتم الضغط على ايقونة الاستعلام عن الرواتب.
- ثم تحديد تبويب رواتب المتقاعدين.
- يتم تسجيل كافة المعلومات المطلوبة بشكل صحيح.
- التأكد من صحة البيانات ثم الضغط على ايقونة الاستعلام.
- على الفور سوف تظهر تفاصيل قيمة الراتب عبر الموقع.