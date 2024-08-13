” خبر كلش حلو “.. صرف رواتب المتقاعدين المدني والعسكري في العراق 2024 هذا الموعد .. وطريقة الاستعلام عبر mof.gov.iq

أعلنت وزارة المالية العراقية عن موعد صرف الرواتب الخاصة بالمتقاعدين في جميع المحافظات العراقية، وهي الرواتب المخصصة لفئة المتقاعدين في جميع القطاعات الحكومية، حيث تقوم الحكومة العراقية بصرف الرواتب في موعد محدد بشكل شهري، تبعًا للضوابط والاجراءات المخصصة، تابع الآن ما نوضحه في هذا الاطار.

موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق 2024

حددت وزارة المالية العراقية موعد محدد لكي يتم صرف رواتب المتقاعدين بالعراق، حيث أشارت الى بداية صرف الرواتب لجميع المستفيدين لشهر اغسطس 2024 في اليوم الأول، كما أن هذا هو الموعد الثابت لصرف رواتب المتقاعدين، ويتم تغيير هذا الموعد في حالة قد صادف يوم الصرف أي إجازات رسمية أو عطلات أسبوعية.

الاستعلام عن رواتب المتقاعدين 2024 بالعراق

يمكن لجميع مستفيدي الرواتب التقاعدية في العراق الاستعلام بسهولة عن قيمة الراتب بشكل إلكتروني، تبعًا لما نوهت عنه وزارة المالية العراقية، وذلك عن طريق اتباع ما يلي: