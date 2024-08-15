استمتع بجميع الخدمات الحكومية.. كيفية تحديث البطاقة الوطنية 2024 بالعراق إلكترونيًا عبر منصة مظلتي

كيفية تحديث البطاقة الوطنية لعام 2024 في العراق، يمكن لمواطني العراق الآن الاستفادة من خدمات هيئة الحماية الاجتماعية من خلال النسخة المحدثة من منصة مظلتي، التي تقدم مجموعة واسعة من خدمات الرعاية الاجتماعية، كما يمكن التسجيل في نظام أرزاق لتجديد البطاقة التموينية وتحديث عنوان السكن، وقد حددت هيئة الحماية الاجتماعية بعض الشروط، وأشارت إلى أن المتقدمين الذين يستوفون هذه الشروط يمكنهم بسهولة الدخول إلى المنصة وتقديم طلب التسجيل عبر الإنترنت.

شروط منصة مظلتي تحديث البطاقة الوطنية

وضعت منصة مظلتي الشروط الواجب توفرها للاستفادة من جميع الخدمات، وهي كالتالي:

عرض البطاقة الموحدة للأب وأفراد الأسرة الآخرين أو الهوية الوطنية.

تحديد عنوان السكن.

تقديم صورة حديثة للأب.

بالنسبة للأرملة يتعين تقديم شهادة وفاة الزوج ونسخة من سجل الأحوال المدنية.

تحتاج المرأة المطلقة إلى تقديم شهادة الطلاق ونسخة من سجل الحضانة إذا كان لديها أطفال، بالإضافة إلى صورة من السجل المدني.

يجب على الزوجة التي فقدت زوجها أن تقدم إثباتا لفقدانه أو الوثيقة التي أصدرتها الحكومة بخصوص حالته.

يمكن للفتاة التي فقدت والديها ودون سن 35 عاما التسجيل، شريطة وجود شاهدين يؤكدان عدم وجود معيل لها وتقديم تأييد من الوحدة الإدارية.

يمكن للعزباء التي تتراوح أعمارها بين 35 و55 عاما التسجيل مع تحديث وضعها الاجتماعي.

يمكن للأيتام التسجيل من خلال تقديم شهادة وفاة الوالدين أو مستندات تثبت فقدان المعيل، بالإضافة إلى شهادة زواج الأم.

كيفية تحديث البطاقة الوطنية 2024 بالعراق

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق أن جميع المواطنين يمكنهم الاستفادة من خدمات منصة مظلتي بعد آخر تحديث، وأكدت هيئة الحماية الاجتماعية على ضرورة تحديث المستفيدين الحاليين من خدمات الرعاية الاجتماعية لبيانات البطاقة الوطنية وبيانات السكن من خلال المنصة، كما يتاح للمواطنين غير المسجلين في المنصة التسجيل وتحديث معلوماتهم باتباع الخطوات المحددة: