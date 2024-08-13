“سجل من منزلك” رابط التسجيل في منحة الطفل بالجزائر 2024 للحصول على راتب شهري

الكاتب: مصطفى شاهين تاريخ النشر تصنيف عربي و دولي
“سجل من منزلك” رابط التسجيل في منحة الطفل بالجزائر 2024 للحصول على راتب شهري
شروط الحصول على منحة الطفل بالجزائر 2024

توفر الحكومة الجزائرية العديد من المنح والمساعدات المالية التي تستقطب بها أكبر عدد من المواطنين الأكثر احتياجًا في مختلف ولايات الجزائر، بما تُساهم هذه المنح المالية في توفير حياة كريمة ومستوى معيشي ملائم أمام الأشخاص المتقدمين، وعليه فإن التسجيل في المنحة يكون وفقًا للشروط والمتطلبات الهامة التي نكشفها لكم في السطور التالية.

خطوات التسجيل في منحة الطفل 2024 الجزائر

أما عن الخطوات الواجب مراعاتها لكي يتم التسجيل في منحة الطفل التي يتم تقديمها وبإشراف من وزارة العمل والتشغيل في الدولة الجزائرية، وفقًا للأتي:-

  • قم بزيارة موقع وزارة العمل والتشغيل.
  • ثم يتم النقر على أيقونة “إنشاء حساب”.
  • ليتم اختيار منحة الطفل.
  • تحديد الولاية المقيم بها الطفل وأسرته.
  • مع تدوين جميع المعلومات الخاصة بالطفل المتقدم.
  • بيانات ولي الأمر مع إرفاق المستندات المعنية بطلب القبول في منحة الطفل.
  • التأكد من صحة المعلومات والوثائق التي قمت بإدخالها.
  • النقر في النهاية على زر “إرسال الطلب”.
"سجل من منزلك" رابط التسجيل في منحة الطفل بالجزائر 2024 للحصول على راتب شهري
“سجل من منزلك” رابط التسجيل في منحة الطفل بالجزائر 2024 للحصول على راتب شهري

شروط القبول في منحة الطفل بالجزائر 2024

أما عن الشروط المعنية بطلب القبول في منحة الطفل داخل دولة الجزائر، والحصول عليها بشكل شهري، يكون بإتباع التالي:-

  • أن يكون الطفل وأسرته جزائريين الجنسية.
  • كذلك يجب وأن لا يقل عمر الطفل عن 6 سنوات.
  • ألا يتجاوز عمر الطفل الشخص المتقدم عن 18 عامًا.
  • أن يقدم طلب الحصول على منحة الطفل.
  • ألا يتخطى دخل الأسرة كاملاً عن 15 ألف دينار.
  • كما يجب أن يُعاني الطفل من أمراض مزمنة.
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الكاتب: مصطفى شاهين

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