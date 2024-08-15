ادخل بوابة أور “ur.gov.iq”.. رابط الاستعلام عن غرامات المرور العامة الرقم الألماني 2024 وزارة الداخلية العراقية

يرغب العديد من المواطنين العراقيين في معرفة كيفية الاستقصاء عن الغرامات المرورية المسجّلة عليهم بواسطة الرقم الألماني وطرق الدفع المتاحة، ولتسهيل ذلك قامت الحكومة العراقية بتوفير وسيلة للمواطنين للاطلاع على غرامات المرور باستخدام الرقم الألماني من منازلهم دون الحاجة للذهاب إلى مكتب إدارة المرور، تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة لضمان سداد المخالفات المرورية في المواعيد المحددة وتجنب فرض غرامات إضافية نتيجة التأخير في الدفع.

رابط الاستعلام عن غرامات المرور العامة الرقم الألماني 2024

تسعى وزارة الداخلية العراقية إلى إطلاق منصة أور الإلكترونية التي تتيح لجميع المواطنين العراقيين الاستعلام عن المخالفات المرورية، كما تتيح لهم إمكانية السداد عبر المنصة نفسها، وتقدم هذه المنصة العديد من الخدمات الحكومية بشكل إلكتروني والتي يحتاجها الكثير من مواطني العراق، يمكنك اتباع الخطوات التالية للاستعلام عن المخالفات المرورية:

ادخل الى الموقع الرسم لبوابة أور.

ادخل إلى البوابة ومن ثم اختيار الخدمات الإلكترونية.

اختار خدمات المرور ثم اختيار قسم الاستعلام عن المخالفات المرورية.

اكتب الرقم الألماني للسيارة.

انقر فوق زر عرض التفاصيل.

ستظهر لك صفحة تحتوي على جميع الغرامات المستحقة عليك والتي يجب دفعها في الوقت المحدد لتجنب فرض غرامات إضافية.

الاستعلام عن غرامات المرور بالرقم الألماني عبر موقع وزارة الداخلية العراقية 2024

قامت وزارة الداخلية بتوفير موقعها الإلكتروني الرسمي للاستعلام عن المخالفات المرورية باستخدام الرقم الألماني، وذلك من خلال اتباع التعليمات التالية:

توجه إلى موقع وزارة الداخلية العراقية.

انقر على أيقونة خدمات المرور ثم اختر خيار الاستفسار عن المخالفات المرورية.

أدخل معلومات السيارة بما في ذلك رقم اللوحة ومعلومات عن السائق وغيرها.

التأكد من دقتها وإدخالها بالشكل الصحيح.

اضغط على زر الاستعلام عن المخالفات المرورية.

عرض جدول يتعلق بجميع المخالفات المرورية المسجلة ضد السيارة.

كيف اسدد المخالفة المرورية المسجلة على سيارتي؟

يمكنك دفع قيمة المخالفات المرورية بكل يسر وأنت في منزلك، بدلا من الذهاب إلى المقر الرئيسي، من خلال منصة أور الإلكترونية على النحو التالي: