استعلام نتيجة المقبولين في سكنات عدل 3 2024 الوكالة الوطنية

الكاتب: مصطفى شاهين تاريخ النشر تصنيف عربي و دولي
استعلام نتيجة المقبولين في سكنات عدل 3 2024 الوكالة الوطنية
سكنات عدل

تزامنًا مع إطلاق الحكومة الجزائرية للعديد من الوحدات السكنية المختلفة التي يرغب في الحصول عليها أكبر شريحة من المواطنين والأشخاص الذين ليس لديهم وحدات أو مسكن مستقر، حتى أن التسجيل في البرنامج يكون وفقًا لمجموعة من الشروط وذلك مع فتح المرحلة الثانية،  التي تكون من قبل وزارة السكن والتشغيل في دولة الجزائر، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

الاستعلام عن المقبولين في سكنات عدل 3 بالجزائر

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم الاستعلام عن أسماء المقبولين في سكنات عدل 3 بالجزائر، وفقًا لما نص على النحو الأتي:-

  • أن يتم الذهاب إلى وكالة عدل الوطنية عبر الإنترنت.
  • مع تسجيل الدخول إلى صفحة الخدمات الخاصة بالوكالة.
  • اختيار خدمة “الاستعلام عن سكنات عدل 3”.
  • ليتم إدخال بيانات الشخص المتقدم.
  • النقر على زر “بحث” أو “استعلام”.
  • حتى تتمكن من معرفة أسماء المقبولين في المرحلة الأولى من سكنات عدل 3.

شروط القبول للمتقدمين الجدد بالجزائر

أما في حالة المتقدمين الجدد الراغبين في التسجيل ببرنامج سكنات عدل 3، فلابد من اتباع الشروط المتمثلة في التالي:-

  • أن يكون الشخص الراغب في التقديم جزائري الجنسية.
  • كذلك يجب أن يكون مقيم دائم في دولة الجزائر.
  • أن يتراوح عمر الشخص المتقدم من 19 إلى 70 عامًا وقت التقديم في البرنامج.
  • الإلتزام بسداد الدفعة الأولى وباقي الأقساط في مواعيدها المحددة من قبل وزارة السكن.
  • الموافقة على المعايير والتعهدات المفروضة من قبل وزارة السكن.
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الكاتب: مصطفى شاهين

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