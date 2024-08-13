“لولو تقدم أغاني جديدة لطفلك” أضبط تردد قناة وناسة كيدز Wanasah على نايل سات وعرب سات 2024

قناة وناسة كيدز تقدم عدد لا حصر له من الأغاني والأناشيد الجديدة التي نالت إعجاب عدد كبير من المتابعين في الوطن العربي كما يمكن مشاهدة جميع الأغاني على مدار اليوم بدون انقطاع لأنها قناة مجانية غير مشفرة ومتاحة للجميع لذلك سوف نوضح لكم تردد قناة وناسة على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات لمشاهدة الصورة والصوت بجودة عالية الدقة على مدار اليوم.

كيفية تثبيت تردد قناة وناسة على جهازك

تقدم قناة وناسة عدد كبير من الأغاني الممتعة والمسلية لجميع الأطفال الصغيرة ولها عدد كبير من المتابعين في تزايد مستمر لأنها تقدم أغاني تعلم الأطفال الصغار كما تعمل على ترفيه الأطفال الصغيرة لذلك سوف نوضح لكم اليوم طريقة تنزيل القناة الفضائية على القمر الصناعي المتاح كما يلي:

النقر على القائمة من الريموت.

كذلك عليك بعد ذلك النقر على زر البحث اليدوي.

عليك استخدام قائمة الترددات ثم أضافة تردد جديد.

ثم بعد ذلك سجل البيانات اللازمة للبحث.

يجب تسجيل معدل الترميز ومعدل تصحيح الخطأ.

عليك بعد ذلك البحث اليدوي وليس البحث الآلي وسوف تزل لك القناة الفضائية.

بذلك يمكن مشاهدة ومتابعة جميع الأغاني والأناشيد على مدار 24 ساعة.

حدث تردد قناة وناسة كيدز على نايل سات

تردد قناة وناسة: 11470.

معدل الاستقطاب: عمودي.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

كما معامل تصحيح الخطأ هو: 5/6.

كذلك الجودة: SD.

أجدد تردد قناة وناسة عرب سات