كيفية تحديث البطاقة الوطنية 2024 بالعراق عبر منصة مظلتي وما هي شروط التحديث

يبحث العديد من المواطنين في العراق عن كيفية تحديث البطاقة الوطنية عام 2024، لذلك أوضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مجموعة من الخطوات التي يجب على المواطنين اتباعها لتحديث البطاقة الوطنية، حيث تعتبر هذه البطاقة من الوثائق الرسمية الضرورية، وفي هذا السياق دعونا نستعرض خطوات وشروط تحديث البطاقة الوطنية لمن يرغب في معرفة المزيد.

كيفية تحديث البطاقة الوطنية 2024 بالعراق

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق أن جميع المواطنين بإمكانهم الاستفادة من منصة مظلتي لتحديث البطاقة الوطنية، بالإضافة إلى العديد من خدمات الرعاية الاجتماعية، لتسجيل وتحديث البطاقة الوطنية يجب اتباع الخطوات التالية:

ادخل إلى منصة مظلتي.

اضغط على زر التسجيل.

أدخل اسم المتقدم ورقم الهوية الوطنية ونوع الهوية.

ادخل الرقم المحدد للبطاقة ومركز التوريد.

أدخل البيانات بشكل صحيح.

انقر على زر التالي.

اكتب رقم الهاتف وكود التحقق.

أدخل كود التحقق المرسل لك.

اضغط على زر إرسال.

شروط تحديث البطاقة الوطنية عبر منصة مظلتي

هناك بعض المتطلبات التي يتعين توافرها في المتقدم للاستفادة من الخدمات التي تقدمها المنصة، وهذه المتطلبات تشمل ما يلي: