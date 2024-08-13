موعد صرف العوائد السنوية 1446.. تفاصيل مهمة وشروط الاستحقاق الجديدة

أعلنت وزارة المالية السعودية عن موعد صرف العوائد السنوية للعام 1446، وهو الخبر الذي ينتظره العديد من المواطنين بفارغ الصبر، يتم صرف هذه العوائد ثلاث مرات سنويًا، ولكن بدون مواعيد محددة مسبقًا، حيث يتم الإعلان عن موعد صرف كل دفعة بشكل منفصل.

موعد صرف العوائد السنوية 1446

كشفت وزارة المالية السعودية أن موعد صرف الدفعة الأولى من العوائد السنوية سيكون في شهر محرم المقبل، على أن يتم صرف باقي الدفعات خلال الفترة الممتدة من شهر محرم إلى شهر جمادى الآخر من كل عام، وتؤكد الوزارة أنه بمجرد إيداع العوائد في حسابات المستفيدين، سيتم إرسال رسالة نصية إلى هواتفهم المحمولة لإبلاغهم بموعد الإيداع وتفاصيل عملية الصرف.

شروط استحقاق العوائد السنوية

لكي يكون الفرد مؤهل للحصول على العوائد السنوية، هناك مجموعة من الشروط التي يجب توفرها.

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ويقيم إقامة كاملة في المملكة. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون من بين الفئات التي حددتها وزارة المالية، والتي تشمل: المطلقات، الأطفال الذين لا يتجاوز عمرهم 15 عامًا، ذوي الاحتياجات الخاصة، والأرامل اللواتي لم يتزوجن بعد وفاة أزواجهن. كما يجب على المتقدمين تقديم جميع الأوراق والمستندات المطلوبة، وألا يتجاوز دخلهم الشهري الحد الأدنى المحدد للعوائد.

الفئات المستفيدة من العوائد السنوية

تستهدف وزارة المالية الفئات الأكثر احتياجًا لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، تشمل هذه الفئات:

الأرامل اللواتي لم يتزوجن مرة أخرى، المطلقات اللواتي لديهن أطفال، الأطفال الذين لا يتجاوز عمرهم 15 عامًا والذين لا يجدون من ينفق عليهم، وذوي الاحتياجات الخاصة.

مسوغات صرف العوائد السنوية

تعتبر المسوغات بمثابة اتفاقية بين وزارة المالية والمواطن، حيث يتفق الطرفان على شروط معينة يجب الالتزام بها وفي حال إخلال المواطن بأي من هذه الشروط، قد يتعرض لمسألة قانونية.