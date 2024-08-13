ما هي خطوات التسجيل في سكني الضمان الاجتماعي 1446؟ والشروط المطلوبة

خطوات التسجيل في سكني الضمان الاجتماعي 1446، أتاحت وزارة الإسكان في المملكة السعودية حق التسجيل في سكنى لكافة المواطنين المستفيدين من برنامج الضمان الاجتماعي، حيث أن برنامج دعم سكني يعد من أهم وأبرز برامج الدعم المقدمة للمواطنين المستحقين وذلك بهدف مساعدة المواطنين ومد يد العون لهم، تزايد البحث من قبل الكثير من المواطنين في السعودية عن معرفة كيفية التسجيل في برنامج دعم سكني ومن خلال الأسطر التالية سوف نوضح لكم خطوات التسجيل.

خطوات التسجيل في دعم سكني الضمان الاجتماعي

أصبح بإمكان المواطنين المستفيدين من الضمان الاجتماعي الحصول على وحدة سكنية من خلال التسجيل في برنامج دعم سكني وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:

في بداية الأمر قم بالدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بمنصة سكني.

اضغط على الخدمات الإلكترونية.

من قائمة الخدمات المتاحة اختر الإسكان التنموي.

قم بكتابة رقم بطاقة الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد.

بعد قراءة كافة الشروط اضغط على كلمة موافق.

قم بكتابة رقم الهاتف ستتلقى رسالة نصية بها كود التحقق.

قم بكتابة الكود.

اضغط على إرسال الطلب.

بعد ذلك يتم مراجعة الطلب للتأكد من حصول المتقدم على دعم الضمان الاجتماعي.

بعد ذلك يتم الرد عليك سواء بقبول الطلب أو رفضه.

شروط التسجيل في الإسكان التنموي

أعلنت الوزارة عن الشروط والضوابط التي يجب توافرها للتسجيل في برنامج الإسكان التنموي وهي تتمثل فيما يلى: