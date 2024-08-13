لأول مرة تعرفها.. ميزة جديدة من واتساب سجل بدون رقم 2024

قام تطبيق واتساب بالإعلان عن توافر ميزة جديدة للمستخدمين يمكن أن يستمتعوا بها، وهذه ميزة جديدة من واتساب سجل بدون رقم ومن خلال اسم المستخدم فقط، وهذه الميزة سوف تسهل على جميع المستخدمين عملية تسجيل الدخول على التطبيق بكل سهولة بالإضافة إلى ضمان خصوصية المستخدم وإتاحة إرسال الرسائل النصية واستخدام كافة المميزات التي يتمتع بها التطبيق، وخاصة الأشخاص الذين يعيشون في أماكن يصعب توفر شبكات الهاتف المحمول بها.

طريقة الدخول إلى ميزة جديدة من واتساب سجل بدون رقم

من المعروف أن التسجيل للدخول على منصة واتساب كان يجب إدخال رقم الهاتف لإنشاء حساب جديد وهذا قد يعرض بيانات المستخدم إلى الكثير من المشاكل ومنها الاختراق، ولكن مع ميزة واتساب الجديدة سوف يصبح بإمكانك أن تسجل الدخول بكل سهولة بدون رقم الهاتف، فقط عليك إدخال عنوان البريد الإلكتروني واسم المستخدم أو الطرق الأخرى التي سوف تساعدك على الحفاظ على بياناتك الشخصية وتساهم في زيادة أمان معلوماتك والمزيد من الخصوصية.

تعزيز خصوصية المستخدم على الواتساب

ويعمل التحديث الجديد للواتساب على تسهيل الوصول إلى عدد كبير من الأشخاص في جميع أنحاء العالم وخاصة في المناطق النائية التي لا يتوفر بها شبكات أرقام الهواتف، ولا تقتصر هذه الميزة فقط على تحسين خصوصية وأمان المعلومات بل يمكن تغيير جهات التواصل مع الأشخاص على الوتساب وهذا يجعلك تصل إلى البرنامج بكل سهولة.

ويتيح التواصل بدون أي قيود، وعلى رغم من كل هذه الفوائد والإضافات التي يوفرها التحديث الجديد إلا أن هناك إجراءات قوية من أجل الحفاظ على أساس النظام في البرنامج، وذلك من خلال إعدادات الحساب الشخصي مع تفعيل خاصية الأمان، وأيضا من تحديثات واتساب الجديد لخاصية الأمان هو إتاحة إمكانية إخفاء رقم المستخدم.