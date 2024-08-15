هتحقق حلمك بكل سهولة.. طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 بالخطوات ودخول السحب للحصول علي مليون دولار

تعتبر مسابقة الحلم من المسابقات الكبيرة التي انتشرت شهرتها بين الجميع، حيث تعد واحدة من المسابقات المهمة التي تقدم جوائز ضخمة للغاية مما يجعل الجميع يسعى للاشتراك فيها لضمان فرصة الفوز، يمكنك اتباع خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم لدخول السحب بسهولة وسرعة.

طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم بالخطوات ودخول السحب

بعض المواطنين لا يعرفون كيفية الاشتراك بشكل صحيح في مسابقة الحلم مما يجعلهم غير متأكدين مما إذا كانوا سيشاركون فعلا في السحب، خطوات الاشتراك هي كالتالي:

على كل شخص يرغب في المشاركة في المسابقة أن يتعرف على رقم دولته ليتمكن من إرسال الرسائل.

إرسال رسالة بها كلمة حلم أو dream.

ستتلقى أسئلة يتوجب عليك الإجابة عنها بدقة لكي تتمكن من الاشتراك.

بعد الرد على الأسئلة التي وجهت إليك، يمكنك متابعة نتائج مسابقة برنامج الحلم على قناة أم بي سي.

مواعيد السحب في برنامج الحلم

أما بالنسبة للمواعيد المتعلقة بالسحب في برنامج الحلم، فهي كما يلي:

الجائزة الكبرى التي تبلغ قيمتها مليون دولار تمنح في منتصف شهر يونيو وفي آخر يوم خميس من شهر ديسمبر.

ترتبط جائزة المائة ألف دولار بأول يوم خميس في الشهر الميلادي.

بالنسبة لجائزة الخمسة آلاف دولار يتم إجراء السحب كل يوم سبت.

تقديم العديد من الجوائز التي تتجاوز قيمتها 3.800.000 دولار.

شروط الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

بالطبع هناك العديد من المواطنين الذين يرغبون في المشاركة في مسابقة الحلم والمنافسة على الجوائز التي يقدمها البرنامج، مع العلم بالشروط المطلوبة وهي: