حقيقة رغبة الوداد في التعاقد مع نجم الأهلي في موسم الإنتقالات الصيفية

abanoub yaakoub تاريخ النشر تصنيف أخبار الرياضة
حقيقة رغبة الوداد في التعاقد مع نجم الأهلي في موسم الإنتقالات الصيفية
والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمصري

يرغب المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي الأهلي في رحيل عدد من المحترفين من أجل التعاقد مع صفقات أخري من العيار الثقيل في موسم الانتقالات الصيفية الجاري من أجل تدعيم صفوف الفريق خصوصا بعد أن تعاقد الفريق الأحمر مع الدولي المغربي يحيي عطية الله ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي سوتشي الروسي لمدة موسم كروي واحد على سبيل الإعارة مع وجود بند بشراء اللاعب.

حقيقة رغبة الوداد في التعاقد مع بيرسي تاو

وقد كشف تقارير صحفية أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوداد البيضاوي المغربي يرغب بشدة في التعاقد مع الدولي الجنوب أفريقي بيرسي تاو جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي في موسم الانتقالات الصيفية الجاري خصوصا في ظل موافقة المدير الفني للفريق الأحمر السويسري مارسيل كولر على رحيل اللاعب في موسم الانتقالات الصيفية الجاري من أجل ابرام التعاقد مع جناح اجنبي من العيار الثقيل لتدعيم خط هجوم الفريق قبل بطولة كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2024.

تفاصيل الصفقة

وأضافت التقارير أن المدرب روني موكوينا المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي الوداد البيضاوي المغربي هو من يرغب في التعاقد مع جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي في موسم الانتقالات الصيفية الجاري من أجل تدعيم صفوف الفريق بلاعب يمتلك خبرة كبيرة داخل القارة السمراء .

وينتهي عقد بيرسي تاو مع صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي في موسم المقبل 2025 ويحق له الرحيل وقتها مجاني.

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abanoub yaakoub

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