مواجهة حاسمة بين ريال مدريد وأتالانتا في نهائي كأس السوبر الأوروبي 2024..والقنوات الناقلة

تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم نحو المباراة المرتقبة بين ريال مدريد الإسباني وأتالانتا الإيطالي في نهائي كأس السوبر الأوروبي 2024، هذه المواجهة، التي تحمل في طياتها الكثير من الإثارة، ستجمع بين بطل دوري أبطال أوروبا وبطل الدوري الأوروبي، مما يجعلها مباراة لا تُفوت لعشاق المستديرة.

استعدادات ريال مدريد

يدخل ريال مدريد اللقاء بقيادة مدربه المخضرم كارلو أنشيلوتي، الذي يعتمد على نجمه الفرنسي كيليان مبابي في الخط الهجومي، بجانب كوكبة من النجوم مثل فينيسيوس جونيور ورودريجو جوس، الريال يسعى لإضافة لقب جديد إلى خزائنه بعدما توج بلقب دوري أبطال أوروبا لموسم 2023/24 بفوزه على بوروسيا دورتموند الألماني بهدفين نظيفين.

طموحات فريق أتالانتا

في المقابل، يخوض أتالانتا الإيطالي المباراة بروح معنوية عالية بعد تتويجه بلقب الدوري الأوروبي على حساب باير ليفركوزن الألماني بثلاثية نظيفة، الفريق الإيطالي، المعروف بأسلوبه الهجومي المميز تحت قيادة مدربه جيان بييرو جاسبيريني، يطمح لتحقيق إنجاز تاريخي بالفوز على العملاق المدريدي.

موعد مباراة ريال مدريد وأتالانتا

من المقرر أن تقام المباراة النهائية لكأس السوبر الأوروبي 2024 يوم الأربعاء، الموافق 14 أغسطس، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وستستضيف العاصمة البولندية وارسو هذا اللقاء المرتقب على ملعبها الوطني، حيث يتوقع أن يكون الملعب ممتلئ بالجماهير المتحمسة من كلا الفريقين.

القنوات الناقلة للمباراة

لجميع محبي كرة القدم الراغبين في متابعة المباراة، ستكون مواجهة ريال مدريد وأتالانتا متاحة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة، التي تمتلك حقوق بث مباريات السوبر الأوروبي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما يمكن للجماهير مشاهدة المباراة عبر تطبيق “تود” (TOD)، الذي يتيح متابعة اللقاءات مجانا بعد تحميل التطبيق على الهواتف المحمولة وربطها بشاشات العرض.