“جهز نفسك هتقبض خلاص” موعد صرف رواتب المتقاعدين في المغرب وكيفية الاستعلام عنها

من أكثر الموضوعات التي تشغل بال الكثير من المواطنين في المغرب هو معرفة موعد صرف رواتب المتقاعدين في المغرب، حيث أوضحت الحكومة المغربية موعد صرف رواتب التقاعد كما أعلنت الحكومة خطوات الاستعلام عن الرواتب بشكل إلكتروني عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة المالية في المغرب ومن خلال هذا التقرير سوف نوضح لكم موعد صرف رواتب المتقاعدين وخطوات الاستعلام عن الرواتب تابعوا معنا.

موعد صرف رواتب المتقاعدين في المغرب

تزايد البحث عن معرفة موعد صرف رواتب المتقاعدين حيث أعلنت الحكومة موعد صرف رواتب التقاعد على أن يكون ابتداء من يوم 15 من الشهر الميلادي حتى يوم 26 في الشهر حيث أن أغلب رواتب القطاعات يتم صرفها يوم 25 في الشهر الميلادي وفي حالة وجود إجازة رسمية أو عطلة نهاية الأسبوع يتم تأخير موعد الصرف بيوم أو تقديمه بيوم.

كيفية الاستعلام عن رواتب المتقاعدين بالمغرب 2024

في السياق نفسه أتاحت وزارة المالية العديد من الخدمات الإلكترونية للمواطنين ومن ضمنها خدمة الاستعلام عن رواتب المتقاعدين وذلك من خلال القيام ببعض الخطوات التالية:

في بداية الأمر قم بالدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي وزارة المالية في المغرب.

اضغط على الخدمات الإلكترونية.

ثم اختر خدمات الرواتب.

اضغط على الاستعلام عن رواتب المتقاعدين.

اختر الهيئة التي يتبعها المواطن.

بعد ذلك قم بكتابة كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

ادخل رقم بطاقة الهوية الوطنية.

اضغط على كلمة استعلام.

انتظر لحظة سوف تظهر أمامك كافة التفاصيل المتعلقة بالراتب.

قيمة الرواتب بعد الزيادة الأخيرة في المغرب

الصندوق المغربي أقر على وجود زيادة جديدة في رواتب التقاعد وذلك بنحو 5% أى بنحو 100 درهم مغربي بحد أدنى، وذلك بالتزامن مع زيارة الأجور بحد أدنى 500 درهم في شهر يوليو لعام 2024، و 500 درهم في شهر يوليو لعام 2025، بينما المتقاعدين في القطاع الخاص نسبة الزيادة نحو 10%.