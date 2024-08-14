“متّع طفلك بأجمل الأناشيد” تردد قناة وناسه كيدز الجديد 2024 لمتابعة أغاني لولو والأناشيد Wanasah وبرامج الكرتون الممتعة والمسلية

تعتبر قناة وناسة واحدة من أفضل القنوات التي تهتم بتقديم مجموعة متنوعة من المحتويات التي تتيح للأطفال قضاء وقت ممتع، لذا فهي تعد من أكثر القنوات المحببة لديهم حيث تسهم في عرض أفضل البرامج والأفلام الكرتونية التي يفضلها عدد كبير من الأطفال، كما أن لديها العديد من الميزات التي تجعلها فريدة ومتميزة عن القنوات الأخرى، وسيتم توضيح ذلك في السطور القادمة.

تردد قناة وناسه كيدز الجديد على نايل سات

تعد قناة وناسة واحدة من القنوات الترفيهية المعروفة التي تعرض مجموعة متنوعة من البرامج والمحتويات الموسيقية، وللحصول على تردد قناة وناسة على قمر نايل سات يجب اتباع الخطوات التالية لضمان جودة استقبال القناة:

تردد القناة: 12226.

استقطاب: عمودي (V).

معدل ترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة وناسه على قمر عرب سات

يمكن ضبط تردد قناة وناسة على قمر عرب سات بسهولة من خلال المعلومات التالية:

تردد القناة: 11938.

استقطاب: أفقي (H).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

مميزات قناة وناسه 2024

تتميز قناة وناسة بالعديد من الخصائص التي تجعلها خيارا شائعا للمشاهدين الذين يبحثون عن الترفيه والمحتوى الموسيقي، ومن أبرز هذه الميزات: